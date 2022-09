Krautrock mit Guru in Ravensburg

Krautrock gibt es am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer – Guru Guru kommt nach Oberschwaben. Über fünf Jahrzehnte on tour, bald dreieinhalbtausend Konzerte, unzählige LPs und CDs – ihren außergewöhnlich langen Weg lassen sich Guru Guru als deutsche Krautrockinstitution bis heute nicht anmerken. Und am 31. Dezember wird Bandleader Mani Neumeier nun bereits 82 Jahre alt. Gegründet wurde Guru Guru in den Aufbruchtagen der eigenständigen deutschen Rockmusik – als diese sich von den angelsächsischen Vorbildern löste, um zu individuellen künstlerischen Formen zu finden. Die wurden im Laufe der Zeit mit Fusion, Weltmusik und weiteren Zutaten angereichert – wobei es doch immer unverkennbar „Guru Guru“ blieb, wie es in der Veranstaltungsankündigung heißt. Es spielen: Mani Neumeier (Drums, Percussion, Gesang, Kaossilator), Roland Schaeffer (Gitarre, Saxophon, Nadaswaram, Gesang), Peter Kühmstedt (Bass, Gesang) und Zeus B. Held (Keyboards). Karten im Vorverkauf für 24 Euro, ermäßigt 22 Euro, für Vereinsmitglieder 20 Euro gibt es an der Tourist-Info Ravensburg, beim Musikhaus Lange sowie im Medienhaus der Schwäbischen Zeitung in der Karlstraße. Außerdem bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.