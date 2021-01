Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus niedergelegt

Zum Gedenken an die in der NS-Zeit ermordeten Patienten der ehemaligen Heilanstalten in Weißenau, Bad Schussenried und Zwiefalten haben die Glocken der Kirche St. Peter und Paul am Mittwoch pünktlich ab 12 Uhr 691 mal geschlagen.

Nachdem der lezte Schlag verhallt war, legten die Regionaldirektorin des Zentrums für Psychiatrie, Renate Schepker, und Oberbürgermeister Daniel Rapp einen Kranz am Denkmal der grauen Busse an der „alten Pforte“ der ehemaligen Heilanstalt nieder. Der 27. Januar ist seit 1996 der bundesweite Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Er bezieht sich auf den 27. Januar 1945, als das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde.