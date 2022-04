Krankenstand bleibt laut AOK 2021 konstant

Der Krankenstand bei der AOK Bodensee-Oberschwaben ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent auf 4,9 Prozent gestiegen, wie sie in einer Pressemeldung mitteilt. Mit 5,0 Prozent lag der Krankenstand im Landkreis Sigmaringen in der Region am höchsten. Darauf folgen der Landkreis Ravensburg mit 4,9 Prozent und der Bodenseekreis mit 4,6 Prozent. Alle Werte liegen unter dem bundesweiten Krankenstand von 5,4 Prozent. Die Analysen basieren auf den Daten der bei der AOK versicherten Arbeitnehmer. Die Branche Gesundheits- und Sozialwesen hatte mit 5,6 Prozent den höchsten Krankenstand. Der niedrigste Wert war im Wirtschaftszweig Banken/Versicherungen mit 2,6 Prozent festzustellen.

Mit 51,2 Prozent war im Jahr 2021 etwa die Hälfte der AOK-Versicherten in Bodensee-Oberschwaben mindestens einmal krankgeschrieben. Auf 100 AOK-Versicherte in Bodensee-Oberschwaben kamen 147,5 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Die Zahl der Krankschreibungen überschritt damit den Vorjahreswert um 2,4 Prozent. Die durchschnittliche Krankheitsdauer fiel um 2,4 Prozent auf 12 Kalendertage. Atemwegserkrankungen waren mit 17,8 Prozent der häufigste Grund für Krankmeldungen, gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen mit 15,8 Prozent, Verletzungen mit 8,8 Prozent und Erkrankungen des Verdauungssystems mit 6,4 Prozent. Bezogen auf die meisten Fehltage führen die Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 21,7 Prozent die Statistik an. Es folgen psychische Beschwerden mit 10,7 Prozent, Verletzungen mit 10,5 Prozent und Atemwegserkrankungen mit 9,8 Prozent.