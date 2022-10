Krankenpflegeverein Ravensburg verschenkt Notfalldosen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon seit 1900 gibt es den Katholischen Krankenpflegeverein Ravensburg. Bei der Mitgliederversammlung Anfang Oktober wurde der Verwaltungsrat wieder beziehungsweise neu gewählt. Vorstand Heribert Brugger stellte im Rahmen des Geschäftsberichts die neue Website und das neue Vereinslogo vor. Mit den Mitgliedsbeiträgen werden Leistungen der organisierten Nachbarschaftshilfe und der Kirchlichen Sozialstation bezuschusst und verschiedene soziale Projekte unterstützt, immer unter dem Motto: Gemeinsam gegen Einsamkeit. Dazu gehören Projekte wie „Urlaub ohne Koffer“ oder „Sebiha’s Marktmenue“, das jeden Donnerstag ein einfaches Mittagessen im Gemeindehaus Dreifaltigkeit in der Weststadt anbietet. Eine ganz praktische Hilfe insbesondere für Alleinlebende ist die Notfalldose: In dieser wird ein Info-Zettel aufbewahrt mit wichtigen Informationen zu Vorerkrankungen, Medikamenten oder zu Personen, die verständigt werden sollen. Diese Dose wird im Kühlschrank aufbewahrt und im Notfall von Sanitätern oder dem Notarzt verwendet. Der KPV finanziert die Notfalldosen und stellt sie seinen Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Daneben wird in Zusammenarbeit mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben die organisierte Nachbarschaftshilfe gefördert. Eine enge Kooperation gibt es auch mit der Stiftung Solidarität am Ort. Für die eigenen Mitglieder bezuschusst der Verein Leistungen wie beispielsweise „Essen auf Rädern“ oder Pflegeleistungen. Neumitglieder, die den Verein und soziale Projekte in der Stadt Ravensburg unterstützen wollen, sind herzlich willkommen. www.krankenpflegeverein-rv.de