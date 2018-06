Krankenhausseelsorger haben keine Standardantworten

Krankheit, Schmerzen, Siechtum, Tod - viele Menschen assoziieren nur Unangenehmes mit einem Krankenhaus. Dabei verlassen die meisten Patienten die Klinik geheilt und gesund. Aber eben nicht alle. Daher spielt die Krankenhausseelsorge eine wichtige Rolle: Im Angesicht des Todes beschäftigen sich Patienten und Angehörige mit existenziellen Fragen. Trost zu spenden und den Menschen zu helfen auf ihrem schwierigen Weg - eine schönere Aufgabe können sich Irene Palm und Dieter Sasser kaum vorstellen. Beide sind 45 Jahre alt, sie evangelische Pfarrerin, er katholischer Priester. Am Elisabethenkrankenhaus gehen sie von Zimmer zu Zimmer, bieten Gespräche an, feiern dreimal wöchentlich Gottesdienste in der Krankenhauskapelle, trösten Angehörige. Dabei begegnen sie den Menschen meist zum ersten Mal.

Was sagt man einem Sterbenden, den man nie zuvor gesehen hat? Wie tröstet man Eltern, deren Kind gerade gestorben ist? Warum tut man sich so etwas an? „Das haben mich viele Kollegen auch gefragt“, sagt Dieter Sasser: „Was tust du dir an? Aber die Dankbarkeit in den Augen einer Sterbenden ist mit nichts zu vergleichen.“ Routine sei diese Arbeit auf keinen Fall, sondern „Handarbeit“, wie Sasser sagt. „Mit Eltern, die gerade ihr Kind verloren haben, spreche ich nicht über den lieben Gott. Da hilft es meistens mehr, sie in den Arm zu nehmen und mit ihnen zu weinen“, sagt der sanfte Mann, der sich bewusst für die „Seelsorge pur“ im Krankenhaus entschieden hat, weil er hier anders als in einer Kirchengemeinde nicht Manager sein muss, sondern Seelsorger sein darf. „Das, was ich mir als Ideal vorgestellt habe, als ich mich für diesen Weg entschieden habe.“

Auch seine evangelische Kollegin schätzt den menschlichen Aspekt, der bei der Arbeit im Mittelpunkt steht und den „minimalen bürokratischen Aufwand“. In ihrer letzten Pfarrstelle hatte sie schon eine Hospizgruppe mit aufgebaut, das Thema war ihr also vertraut. Ruhe und Zuversicht ausstrahlen in tragischen Momenten fällt auch Irene Palm nicht immer leicht. Vor allem, wenn ein Kind ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird, zum Beispiel bei einem Unfall. „Da prallt eine Wucht von Emotionen auf einen zu, die sich nur schwer verarbeiten lässt. Verarbeiten ist sowieso ein unpassendes Wort.“

Während die Patienten vor ihrem Tod meist gar nicht mehr sprechen können, sind es die Angehörigen, die theologische Fragen stellen. Etwa: Was passiert mit der Seele? Ist sie noch hier für eine Weile? „An manchen Stellen habe ich auch keine Antwort. Aber ich fühle mich in Gottes Hand gehalten“, sagt Palm. Beide, Palm und Sasser, glauben oder spüren sogar, dass da noch etwas ist. Über den Moment des Todes hinaus. „Eine Art Aura, eine Präsenz, schwer zu beschreiben“, meint der katholische Priester. Er findet es anrührend, wie zart und liebevoll viele Angehörige noch mit den gerade Verstorbenen umgehen, sie streicheln, zu ihnen sprechen, als wären sie noch da. Weil sie es vielleicht ja noch sind auf einer gewissen Ebene. Tröstlich finden beide Seelsorger auch den friedlichen und entspannten Ausdruck auf den Gesichtern der Toten. Den Verwandten helfe es oft, einen Segen zu sprechen. „Dass die Seele auch im Tod behütet ist“, sagt Palm.

Beide Pfarrer fühlen sich durch ihre Arbeit gefestigt in ihrem eigenen Glauben. Sasser findet das Gefühl, wirklich gebraucht zu werden, besonders schön. „Natürlich hast du das in der normalen Gemeindearbeit auch, aber nicht so intensiv.“ Zudem würden sich andere Alltagssorgen schnell relativieren, wenn man täglich mit den wirklich existenziellen Fragen beschäftigt sei. Und dann gibt es auch kleine Wunder. Palm schildert den Fall einer leukämiekranken Frau, die entgegen jeder Prognose noch drei, vier Monate glücklich lebte und sich über jeden Tag freute.

Sasser und Palm sind übrigens nicht nur für Patienten und Angehörige, sondern auch für die Mitarbeiter am EK da. Eine hohe Arbeitsbelastung, wie sie in Krankenhäusern üblich ist, führt oft zu Problemen in Ehe und Familie. Und private Probleme wiederum lassen sich nicht an der Krankenhauspforte ablegen.

Neben zwei Nonnen unterstützen die Seelsorger am EK noch einige Ehrenamtliche. Sie wollen im kommenden Jahr aber einen größeren ökumenischen Besuchsdienst aufbauen und die Helfer schulen lassen. Denn angesichts des Stellenabbaus in der evangelischen Kirche und dem Priestermangel in der katholischen Kirche ist es derzeit ungewiss, ob die Sonderseelsorgestellen langfristig erhalten bleiben.