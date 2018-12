Kraken erobern die Kinderintensiv am EK

Schon zum zweiten Mal hat Yvonne Lesner, Webbloggerin aus Bad Saulgau, handgehäkelte Kraken an die Kinderintensivstation der Oberschwabenklinik in Ravensburg gebracht. In diesem Jahr hatte sie 500 Anleitungen an interessierte Frauen ihrer Community zum Häkeln einer Krake verschickt – mit Erfolg. Alleine für das St.-Elisabethen-Klinikum kamen 500 der possierlichen Tierchen zusammen. Das Original der Krake kommt aus Dänemark, wo eine junge Mutter für ihr Frühgeborenes eine Krake häkelte. Wenn Babys früh geboren werden, brauchen sie laut Pressemitteilung ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Pflege. Dabei sollen die Kraken helfen. Die Tentakeln simulieren für die Frühchen die Nabelschnur im Bauch der Mutter. Inzwischen geht man davon aus, heißt es in der Meldung weiter, dass dadurch die kleinen Babys besser atmen können, der Sauerstoffwert im Blut sich verbessern kann und dies dann zu einem regelmäßigen Herzschlag führt. Foto: OSK