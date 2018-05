Ein 55-Jähriger ist mit seinem Kleinkraftrad am Samstag gegen 16.30 Uhr die Weingartshofer Straße in Richtung Ravensburger Straße gefahren und verursachte einen Unfall an der abknickenden Vorfahrtsstraße, da er die Vorfahrt einer 27-jährigen Audi-Fahrerin missachtete. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Bei der Kollision stürzt der 55-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Es entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.