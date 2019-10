Kostenpflichtiges Parken an der Oberschwabenhalle

Aufgrund des Abbaus der Zelthallen der beendeten Oberschwabenschau wird den Besuchern von Veranstaltungen in der Oberschwabenhalle zunächst nur ein knappes Parkraumangebot zur Verfügung stehen. Das teilt die Veranstaltungsgesellschaft live.in.Ravensburg mit. Zudem wird bei den Veranstaltungen „One Night of Queen“ am Freitag, 25. Oktober, Chippendales am Samstag, 26. Oktober, und Peter Kraus am Sonntag, 27. Oktober, jeweils eine Parkgebühr von vier Euro auf dem Freigelände der Oberschwabenhalle erhoben. Die Zufahrt auf die Parkfläche bei den Veranstaltungen „One Night of Queen“ und Chippendales ist jeweils ab 17.30 Uhr, bei Peter Kraus ab 16.30 Uhr und nur über die Eywiesenstraße (gegenüber der Eissporthalle) möglich. Den Besuchern wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften anzureisen.