Kostenlose Testphase für E-Räder endet

Das Verleihsystem für Elektroräder der Technische Werke Schussental (TWS) soll ab Montag, 11. Januar, wieder in vollem Umfang in Ravensburg und Weingarten bereit stehen. Das teilen die TWS nun mit. „Wir haben die Pause über die Feiertage für Systemanpassungen, letzte bauliche Maßnahmen und für Nachrüstungen an den Elektrofahrrädern genutzt. Denn es ist wichtig, dass die digitale Unterstützung reibungslos funktioniert“, wird Jenny Jungnitz, Mobilitätsexpertin bei der TWS, in der Mitteilung zitiert.

Laut Pressemitteilung endet mit dem Betriebsstart 2021 allerdings auch die kostenfreie Testphase, die die TWS den Bürgern und den Besuchern von Ravensburg und Weingarten in den zurückliegenden Monaten ermöglicht hat. „Die kostenlose Testphase war enorm wichtig, um das Interesse an einer alternativen und modularen Mobilität im Schussental zu wecken. Das haben wir erreicht“, so Jungnitz. Die Verleihstationen stehen nun entlang der Linie zwischen Schmalegg und Weststadt über Weissenau, Bahnhof, Marienplatz, Weingarten Charlottenplatz bis zur Hochschule in Weingarten.

So buchen Interessierte die E-Räder

Buchen können Interessierte die Leihräder wie bisher über das Portal mobil.tws.de. Wer die App nutzt, dem steht laut TWS seit Kurzem zusätzlich ein Schließsystem zur Verfügung. Denn in den Tagen vor Weihnachten habe die TWS alle Leihräder zusätzlich mit einem festen Rahmenschloss am Hinterrad ausgestattet, das mit digitaler Unterstützung auch Fahrtunterbrechungen mit sicherem Abstellen der Zweiräder ermögliche. „Das ist sehr nützlich, wenn man am Fahrtziel nur etwas abgeben möchte oder einen kurzen Termin wahrnimmt. Dann lohnt es sich nicht, das Rad dafür in die nächste Ladestation zu bringen“, so Jungnitz weiter. Der Nutzer meldet der App die Pause – und die gibt dann das Schloss frei. Gleich bleibe allerdings auch in diesem Fall die Höchstnutzungsdauer von sechs Stunden je Ausleihe, damit so viele Nutzer wie möglich von dem Angebot profitieren können und die Räder immer in Bewegung sind.

Grundtarif, Monatspauschale und Ökostrom-Bezieher

Als letzten Ausbauschritt des Verleihsystems für Elektroräder führt die TWS nun das Tarifsystem ein. Hier die wichtigsten Eckpunkte: Im Grundtarif werden pauschal 1,50 Euro je angefangene 30 Minuten verrechnet. Wer die Leihräder häufig nutzt, für den eigne sich laut TWS der Vielfahrertarif mit 15 Euro Monatspauschale, der die ersten 30 Minuten Nutzung kostenfrei ermögliche. Bereits nach zehn Fahrten im Monat zahle sich der Umstieg auf dieses Tarifangebot aus. In Zeiten flexibler Arbeitszeiten lohne sich gerade für Pendler schon bei wenigen Präsenztagen im Monat ein Umstieg auf den Vielfahrertarif. Der Tarifwechsel sei ganz einfach zu jedem Monatsersten in der App möglich.

Zusätzlich gebe es einen besonders günstigen Tarif für Ökostrom-Kunden, die TWS-Naturstrom beziehen: Sie fahren bis zur 30. Minute kostenfrei.

Die neuen Tarife sind im Portal mobil.tws.de hinterlegt und werden vom hinterlegten Konto per Lastschrift eingezogen, sie gelten ab sofort. Die Anmeldung zum TWS-Verleihsystem ist kostenfrei, und auch auf eine Monatsgebühr wurde verzichtet.