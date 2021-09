Kostenlos Obst ernten bei der Aktion „Gelbes Band“

Wo Obstbäume mit einem gelben Band markiert sind, darf man reifes Obst kostenlos ernten – ohne den Besitzer der Bäume fragen zu müssen. Ins Leben gerufen hat die Aktion „Gelbes Band“ der Landkreis Ravensburg, der damit ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen will. Wer als Baum- oder Strauchbesitzer mit der Ernte nicht hinterherkommt, kann sich an der Aktion beteiligen und erhält beim Umweltamt der Stadt Ravensburg gelbe Bänder. Die Bänder werden nur nach telefonischer Anmeldung im städtischen Umweltamt ausgegeben. Das Sekretariat ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar unter 0751/82428. Auch die Stadt Ravensburg beteiligt sich und hat einzelne Bäume oder ganze Streuobstwiesen gut sichtbar mit gelben Bändern an Bäumen gekennzeichnet. Die Früchte dieser städtischen Obstbäume dürfen kostenfrei zum Selbstverzehr geerntet werden. Die Standorte der städtischen Obstbäume befinden sich unter anderem an der Galgenhalde (Sunthaimstraße), in der Grünanlage Albert-Schweizer-Straße (beim Spielplatz Karmeliterstraße), Molldiete (an der Straße nach Fidazhofen) und an der Banneggstraße (am Spielplatz). Zudem haben einzelne Bäume im Stadtgebiet ebenfalls ein gelbes Band erhalten. Die Stadtverwaltung bittet um sorgsamen Umgang mit den Bäumen. Foto: Stadt Ravensburg