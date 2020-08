Kostenfreier Ausstellungsrundgang für junge Erwachsene im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Ravensburg lädt laut Pressemitteilung wieder alle jungen Erwachsenen, Studenten und Auszubildenden zu einem kostenfreien Rundgang durch die Ausstellung „Sophie Calle. Was bleibt“ ein. Die Termine sind jeweils mittwochs am 19. August und 2. September um 17 Uhr. Die Einzelausstellung „Was bleibt“ zeigt mit sechs Werkserien eine der umfangreichsten Werkschauen der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Calle (geboren 1953) in Deutschland. Anhand von existentiellen Themen wie Blindheit, familiären Beziehungen, Liebe, Verlust, Trauer und Geschichtskultur rücken die verschiedenen Werkgruppen das Abwesende und dessen Weiterleben in der Erinnerung in den Mittelpunkt. Das Format, bei dem geschulte Studenten Gleichaltrige durch die Ausstellung führen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst der Pädagogischen Hochschule Weingarten entwickelt. In lockerer Atmosphäre werden einzelne Werke erkundet und gemeinsam vor Ort diskutiert. Aufgrund von Corona liegt die maximale Personenanzahl bei neun und eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0751 / 82812 (Montag bis Freitag) bzw. samstags und sonntags 0751 / 82810 oder kunstmuseum@ravensburg.de.