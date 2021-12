Kooperation zwischen AEG und FVR

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Kooperation Schule und Verein“ – diesen Leitgedanken verfolgt das Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg seit Jahren: beim Klettern, Tennisspielen oder Kajakfahren, um nur einige Beispiele zu nennen.

Daher entwarfen Fabian Hummel, Manager des FVR, und Jürgen Straub, Abteilungsleiter am AEG, im Sommer ein gemeinsames Konzept, um die Zusammenarbeit auch auf das Gebiet Fußball auszuweiten. Das Konzept besteht aus verschiedenen Bausteinen, die über den rein sportlichen Bereich hinausreichen.

Der Grundstein wurde zu Beginn dieses Schuljahres mit einem Fördertraining für vier Spieler der U12 des FV Ravensburg gelegt. Einmal in der Woche erhalten Silas, Raphael, Sam und Ludwig aus den Klassenstufen 5 und 6 ein Fördertraining, bei dem vor allem Wert auf Koordination, Technik und eine hohe Wiederholungszahl während der Übungen gelegt wird. Die Resonanz der Schüler ist durchweg positiv: „Durch die wenigen Kinder hat das Training richtig Power.“

Ein zweiter Baustein ist die Beteiligung an der Wirtschafts-AG des AEG, wo Fabian Hummel im Frühjahr 2022 das Thema „Sportmanagement“ den Schüler*innen der Jahrgangsstufe 1 präsentieren wird. Dies ist eine sinnvolle Ergänzung einer Vortragsreihe, an der bislang Vertreter*innen aus Unternehmen, Hochschulen, Banken und Kommunen als Referenten mitwirkten. Die Schüler*innen erhalten hier einerseits Einblick in einen ambitionierten Verein und dessen (wirtschaftliche) Strukturen, andererseits aber auch Informationen zu einem interessanten Studiengang.

Einen weiteren, für die Zukunft angedachten Baustein bildet die Unterstützung der Schule im außerunterrichtlichen Bereich durch einen FSJler des FV Ravensburg. Da das AEG sich im Bereich „Mittagsbetreuung und Mentorenprogramm“ neu aufstellen will, wäre dies sicher eine gute und sinnvolle Ergänzung.

All dies sind erste Schritte einer Kooperation, welche in den nächsten Jahren ausgebaut werden soll, sodass die Verzahnung Schule-Verein intensiviert werden kann.