Konzerthaus wird saniert: Wohin mit der Kultur?

Keine leichte Aufgabe für den Ravensburger Gemeinderat: Ab 2019 steht die Generalsanierung des 120 Jahre alten Konzerthauses an. Der Ravensburger Musentempel muss dann für einen längeren Zeitraum komplett gesperrt werden. Wo sollen dann die Veranstaltungen stattfinden? Unter anderem mit dieser Frage müssen sich Verwaltung und Lokalpolitiker am kommenden Montag (16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses) beschäftigen.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt bereits 680 000 Euro in das Konzerthaus investiert. Weitere geschätzte 5,5 Millionen Euro wird die Generalsanierung kosten (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Auf der Tagesordnung des Gemeinderates am Montag stehen außerdem die Bebauungspläne für den Goetheplatz 8 bis 10. 27 neue Wohnungen sowie Flächen für Büros und Praxen sollen hier in der Ravensburger Südstadt entstehen. Der Neubau fällt unter das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Dieses schreibt fest, dass in jedem neuen Projekt ab zehn Wohneinheiten 20 Prozent der Fläche 15 Jahre lang mindestens 14 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete anzubieten sind.