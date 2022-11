Konzertgottesdienst mit Gitarre und Harfe am 1. Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Musik ist für mich eine Quelle der Kraft und der Inspiration, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte“. Das ist es, was den Gitarristen Reinhard Börner antreibt, seinen Glauben an Jesus Christus auf diese Weise weiter zu geben.

Reinhard Börner ist seit Jahren als Gitarrist und Liedermacher unterwegs. Er „übersetzt“ Kirchenlieder, Choräle, Volkslieder und auch Weihnachts-Choräle und -Lieder in eine moderne musikalische Sprache, welche die alten Lieder in neuem Gewand wiederauferstehen lässt und die er auf zahlreichen CDs veröffentlicht hat.

Mit seiner Gitarrenmusik erschließt er ein Repertoire, das bisher vor allem der Orgel, dem Klavier oder chorischen Interpretationen vorbehalten war. Seine Kreationen haben vielen Menschen einen neuen Zugang zur Kirchenmusik eröffnet. Dabei hat er eine Technik entwickelt, den speziellen „virtuosen-Börner-Special-Stil“, der von Klassik über Blues bis hin zu Swing, Ragtime und leichten Country-Elementen reicht.

Die alten Meister des Kirchenliedes haben Reinhard Börner inspiriert, auch eigene Lieder zu schreiben – und so hat er sich inzwischen auch als Song Poet einen Namen gemacht. Mit der Gruppe „Saitenwind“ war er über zehn Jahre unterwegs. Mittlerweile hat er auch zwei CDs vorgelegt, mit Songs aus seiner Feder, die zum Mitsingen einladen und so schnell nicht mehr aus den Ohren gehen.

Bevor Reinhard Börner sich ganz der Musik gewidmet hat, arbeitete er viele Jahre als Gesprächs- und Musiktherapeut in einer Suchtklinik. Seine Musik führt zur Besinnung; sie deutet auf seine poetische Art auf den Schöpfer aller Dinge hin und gibt ihm die Ehre durch das Geschenk der Musik. Der gebürtige Niedersachse lebt seit 30 Jahren im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Er hat mit seiner Frau Marita drei erwachsene Kinder.

Am 1. Advent, dem 27. November, kann man Reinhard Börner sowohl solistisch (Gesang und Gitarre) als auch zusammen mit seiner Frau Marita, die ihn auf der Harfe begleitet, in einem vorweihnachtlichen Konzertgottesdienst erleben, um 10 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) in Ravensburg. Das Gemeindehaus befindet sich in der Gartenstraße 99b (Eingang OEW-Straße). Der Eintritt ist frei.