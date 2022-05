Konzertchor Oberschwaben gastiert in Weißenau

Der Konzertchor Oberschwaben gastiert am Sonntag, 8. Mai, um 18 Uhr, in der Klosterkirche Weißenau. Die 32 Sängerinnen und Sänger präsentieren Chorgesang aus drei Jahrhunderten. „Hebe deine Augen auf“ ist der musikalische Leitgedanke des Konzerts, der Mendelssohns berühmter Vertonung entnommen ist. Auf dem Programm stehen darüber hinaus Werke von Mozart, Saint-Saëns, Vasks, Humperdinck, Rheinberger und Gregor Simon, der das Konzert auch leitet. Außerdem spielt Hans-Hinrich Renner Suitensätze für Violoncello von Johann Sebastian Bach. Auf der Orgel spielt Theresa Hinz. Karten zu zwöf Eur0 (Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen acht Euro) sind ab 17.30 Uhr am Kirchenportal erhältlich. Infos auch unter www.weissenau-kulur.de Foto: Kulturkreis Eschach e.V.