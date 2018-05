Konzertchor gibt Benefizkonzert für „Einfach Essen“ in der Liebfrauenkirche

Chormusik der Romantik erklingt in einem Benefizkonzert zugunsten des Projektes „Einfach Essen“. Am Samstag, 5. Mai, tritt der Konzertchor Ravensburg um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche auf. Das Programm umfasst Werke von Bruckner, Rheinberger, Mendelssohn Bartholdy, heißt es in der Pressemitteilung. Beteiligt sind zudem Leila Trenkmann (Sopran) und Hans Georg Hinderberger (Orgel), der auch die Gesamtleitung innehat. Der Eintritt ist frei, um Spenden für das Projekt „Einfach Essen“ der katholischen Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte wird gebeten. Das Projekt „Einfach Essen“ bietet in den Wintermonaten immer mittwochs ein einfaches, schmackhaftes Essen für einen Euro. Es kommen jeweils rund 80 bis 100 Gäste. Das Angebot soll im Haus katholischen Kirche erweitert werden, wofür zusätzliche Mittel und Spenden erforderlich sind, geht aus der Pressemeldung hervor. Foto: Konzertchor Ravensburg