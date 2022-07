Konzert Ravensburger Harmonika-Orchester Bruno Gross

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es soweit. Der schon länger geplante Besuch des Akkordeonorchesters Wien konnte stattfinden. So freute sich das Ravensburger Harmonika-Orchester Bruno Gross auf ein gemeinsames Konzert in Ravensburg. Mit einem breit gefächerten Programm konnte die Vielseitigkeit des Akkordeons präsentiert werden. Die Stücke aus Klassik und Romantik, Filmen und Musicals bis hin zu aktuellen Chart-Hits begeisterten das Publikum. Mit „The Queen’s Gambit“ aus der Netflix-Serie eröffneten die Ravensburger diesen Konzertabend. Es war schön zu sehen, dass sich die viele Besucher aus dem Bodenseeraum und Oberschwaben auch nach der langen Pandemiepause wieder freuten auf dieses Akkordeonkonzert. Der temperamentvolle Wiener Dirigent, Martin Hlavacek, verstand es, das Publikum mitzureißen. So ging dieser Abend mit der gemeinsam gespielten „Free World Fantasy“ und mit stehendem Applaus zu Ende. Das Ravensburger Orchester unter der Leitung von Dieter Scholz freut sich schon auf den Gegenbesuch in Wien.