Konzert mit Pauken, Trompeten und Orgel in St. Jodok

Mit Klaus Dann und seinem Ludwigsburger Trompetenensemble kommen strahlende Töne nach Ravensburg. Die Kombination Trompete und Orgel erfreut sich von jeher großer Beliebtheit, und viele Komponisten haben bedeutende Werke dafür geschrieben. Im Konzert am Dienstag, 7. September, um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Jodok gesellen sich gleich drei Trompeter der Spitzenklasse zur Orgel: Klaus Dann, Hubertus von Stackelberg und Ferdinand Kübler bilden seit vielen Jahren ein festes Trio. Gemeinsam mit dem Organisten Albrecht Schmid (Kirchenmusikdirektor in Ulm) präsentieren sie zudem Konzertprogramme und CDs des Früh- und Hochbarock. Die Pauken spielt Marion Hafen.

Das Konzertmotto „Mit Bach durchs Jahr“ verspricht eine Stunde glanzvoller Barockmusik. Eröffnet wird das Konzert mit Bachs Suite Nr. 3 D-Dur, in der unter anderem die berühmte „Air“ enthalten ist. Karten zu 15 Euro und ermäßigt zu 10 Euro gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. Die freie Platzwahl erfolgt unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen: Nachweis eines der 3 G’s, Kontaktdatenerfassung, Abstands- und Maskenpflicht.