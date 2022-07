Konzert mit der Stangenbohnenpartei in Ravensburg

Die Stangenbohnenpartie gastiert am Donnerstag, 28. Juli, in der Zehntscheuer in Ravensburg. Hinter der Stangenbohnen-Partei stecken Serena Engel (Cello, Gesang) und Jared Rust (Gitarre, Ukulele, Gesang und Fußpercussion). Serena Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Jared Rust liegen in den USA. Gefunden hat sich das Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden bei Kißlegg im Allgäu und betreiben dort eine kleine Landwirtschaft. Am Donnerstag, 28. Juli, gastiert das Duo im Rahmen des „Scheuer-Sommers“ in der Zehntscheuer, das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Der Eintritt ist frei. Ihr Neo-Folk bietet ein Sammelsurium an Sounds und Stimmungen zwischen Dixie, Swing und Weltmusik – sehr eigen interpretiert und stets mit Lockerheit rübergebracht. Gerade so, als würden die Parteimitglieder nach erfolgreicher Ernte ein entspanntes Hofkonzert zelebrieren. Foto: Veranstalter