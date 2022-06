Konzert mit Bird´s Eye View im NRKV

Der Neuer Ravensburger Kunstverein (NRVK) lädt am Freitag, 1.Juli, um 20 Uhr zu einem Konzert mit Bird´s Eye View ein. Bird’s Eye View sind ein Folk-Duo vom Bodensee. Stefan spielt Gitarre, Marlene Cello und Klavier. Beide singen zu ihren selbst geschriebenen Songs mit Einflüssen aus Irish Folk, Americana und Bluegrass. Die Texte handeln oft vom Fernweh und dem guten Gefühl, nach einer Reise nach Hause zu kommen – mal melancholisch, mal fröhlich und ausgelassen. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des NRVK's in der Möttelinstrasse 17 in Ravensburg statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.nrvk.de