Konzert der Kastelruther Spatzen abgesagt

Die Kastelruther Spatzen haben pandemiebedingte ihre Konzerte im März und April abgesagt. Das betrifft auch das Konzert der Kastelruther Spatzen am Samstag, 2. April, in der Oberschwabenhalle. Wie der Konzertveranstalter mitteilt, fällt es ersatzlos aus. Für das Konzert in der Oberschwabenhalle Ravensburg sei kein Ersatztermin gefunden worden. Tickets können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden, teilte der Konzertveranstalter weiter mit.