Prominenz im Weihnachtscircus: Star-Regisseur Patrick Rosseel übernimmt dieses Jahr die Leitung der gesamten Show in Ravensburg. Im Netz wird der Franzose, der für die größten Produktionen der Welt arbeitet, als „roi des lumières“ (König der Lichter) oder schlicht als „le boss“ (der Chef) gefeiert.

Bei den Proben in der Manege im Zirkuszelt vor der Oberschwabenhalle sitzt der große Mann mit den langen Beinen konzentriert in einem Bürostuhl an einem Campingtisch. Gleich zwei Headsets klemmen an seinem Kopf: „Die eine ist für die Kommunikation mit die Technik. Die andere ist für die große Lautsprecher“, erklärt der Franzose mit sympathischem Akzent. Sein Blick ist dabei starr auf die Manege gerichtet. Sein Lieblingswort ist: „Konzentration!“

Hier wird er pingelig

Kein Wunder, denn die Zeit ist knapp. In nur wenigen Tagen muss der 65-Jährige etliche Artisten und Shownummern perfekt zusammenfügen. Vor allem beim Licht in der Manege ist der Mann pingelig: Bei jeder Nummer murmelt er praktisch ununterbrochen Anweisungen in das kleine Mikrofon vor seinem Mund: „Das Gesicht ist im Schatten. Der halbe Pferdehintern ist nicht hell. Mehr Licht am Vorhang. Anderes Licht am Ausgang. Andere Farbe. Nochmal anders. Anders. Ja, so.“

Die Anweisungen gehen an David Oehler der 80 Lampen mit über 2500 Steuerkanälen bedient. Zum siebten Mal ist der Aulendorfer im Ravensburger Weihnachtscircus engagiert. Dieses Jahr ist auch für ihn ein besonderes: „Wir haben das dreifache an Lampen montiert.“ Die Anweisungen seien „extrem anspruchsvoll“. Aber David Oehler und sein dreiköpfiges Team kommen gut mit dem Profi zurecht: Mit viel Gefühl für die Darbietungen und maximaler Aufmerksamkeit programmieren sie 250 Einstellungen für die dreistündige Show. Mit Spots folgen die Fachkräfte für Veranstaltungstechnik den Darbietungen zusätzlich per Hand.

Ohne Pause unterwegs

Das hohe Niveau, dass Patrick Rosseel dieses Jahr nach Ravensburg bringt, stammt aus den größten Shows der Welt. Rosseel kommt frisch von einem Festival in Australien. Er hat 50 Jahre im Circus Knie gearbeitet und leitete 25 Jahre lang den Weltweihnachtscircus in Stuttgart – Europas größte Zirkusproduktion mit mehr als 120 Artisten. Pausen kennt dieser Mann eigentlich nicht. Bis auf zwei Wochen ist der das ganze Jahr unterwegs.

Im Palastzelt in Ravensburg probt er täglich viele Stunden. Selbst wenn er spät in der Nacht in eine oberschwäbische Brezel beißt, murmelt er dazwischen noch Regieanweisungen ins Headset: „Früher reinkommen. Einen Schritt nach vorne. Noch einen. So, ja.“ In seinem Kopf laufen alle Fäden zusammen: die Bewegungen der Artisten, der Vorhänge, der Requisiteure. Er koordiniert die Spots auf die Tiere, die Einsätze der Live-Musik, die voraussichtliche Applaus-Dauer, den Nebel, die Lichter und die Ideen und Vorstellungen des Zirkusdirektors.

Künstlerische Entwicklung

Elf Jahre lang hat Elmar Kretz neben seinen eigenen Pferdedressuren, den Job des Regisseurs mitgestemmt. „Das war nicht immer einfach. Mit Patrick Rosseel läuft das viel ruhiger.“ Mit ihm investiert Elmar Kretz vor allem in die künstlerische Entwicklung seiner Show: Der Profi liefert in diesem Jahr völlig neue Ideen und Ansätze. „Wir sind an unsere kreativen Grenzen gekommen. Wer besser werden will, muss sich selbst immer wieder hinterfragen. Dieses Jahr waren wir bereit für Rosseel.“

Viele Kleinigkeiten fallen dem Profi im Ablauf auf, die niemand sonst gesehen hätte: Es muss ein schwarzer Molton her gegen den Lichteinfall durch einen Minischlitz im Vorhang. Da steht ein Rechen im Weg. Die Lichteinstellung im neunten Programmpunkt ist der vom zweiten Programmpunkt zu ähnlich. Genau diese Details machen Patrick Rosseel zu dem, was er ist: „Ich bin nichts. Ich sitze nur hier“, sagt der bescheidene Mann mit den Adleraugen. Auch die Frage, nach seinem größten Erfolg wehrt er ab: „Jede Show war gut.“ Und was unterscheidet eine gute von einer schlechten Show? „Das ist immer auch Geschmackssache.“ Nur bei der Frage nach der Show in Ravensburg in diesem Jahr schenkt er der Journalistin ein breites Lächeln. Hier ist er sich sicher: „Das wird etwas ganz Besonderes.“