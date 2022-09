Kontrollen zum Schulstart: Eltern hören auf die Polizei

An der Kuppelnauschule hat am Montagmorgen die Ravensburger Polizei den Verkehr kontrolliert. Der Grund: die Polizei will zum Schuljahresbeginn besonders die Verkehrssicherheit im Blick haben. Dazu gehören auch Kontrollen, ob die Regeln eingehalten werden. Die Beamten achteten daher besonders darauf, ob die Eltern richtig parkten, die Vorfahrt beachteten und Rückhaltegurte sowie Kindersitze installiert hatten.

Gerade nach Corona seien viele Eltern und Schüler nicht mehr daran gewöhnt, die Abläufe und Verkehrsregeln korrekt einzuhalten. Das liegt daran, dass die Schüler während der Pandemie oft Zuhause waren und ihre Eltern viel für sie organisiert haben. Nun seien die Schüler oft nicht mehr darin geübt, selbstständig von A nach B zu kommen.

Auf Gefahren hinweisen

Im besonderen Blickfeld der Polizei sind sogenannte ,,Elterntaxis“, also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt zur Schule fahren. An sich nichts Schlimmes, nur würden die Kinder dann oft nicht lernen, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, sagt die Ravensburger Polizei.

Besser sei es, wenn Eltern den Schulweg die ersten Male gemeinsam mit ihrem Kind gehen und dabei auf mögliche Gefahren hinweisen würden. Der tägliche Weg von Zuhause zur Schule könne für junge Schüler, solang er nicht zu weit sei, eine gute Übung sein, um sich auch sonst sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Die Polizei hatte zum Schuljahresbeginn auch in Ravensburg besonders die Verkehrssicherheit im Blick. So gab es beispielsweise an der Kuppelnauschule Verkehrskontrollen. (Foto: Felix Ludewig)

Dieses Ansinnen versucht die Polizei auch am Montagmorgen einigen Eltern nahezubringen. Eine Mutter, die mit ihrem Sohn nur 700 Meter von der Kuppelnauschule entfernt wohnt, reagiert dann auch verständnisvoll und verspricht, ihren Sohn in Zukunft selbstständig zur Schule kommen zu lassen.

Sichtbarkeit wirkt sich aus

Am Montagmorgen verhalten sich Autofahrer an der Kuppelnauschule vorbildlich und fahren langsamer als üblich die Möttelinstraße entlang. Allein die Sichtbarkeit der Polizei hat also einen großen Effekt.

Schwieriger ist an der Kuppelnauschule die schwer einsehbare Kreuzung Möttelinstraße/Schützenstraße, an der häufig zu schnell gefahren wird. Ein weiteres Problem ist, dass die Eltern ihre Autos in der Schützenstraße oft entgegen der Fahrtrichtung parken, um ihre Kinder herauszulassen. Die Polizei hat die Betroffenen daraufhin angesprochen und dabei auch Sicherheitsgurte und Kindersitze kontrolliert. Oft seien die Eltern von Kindern einsichtig, wenn ihnen die Polizei etwas sagt. Dies sei oft auch anders, beispielsweise, wenn die Polizei am Wochenende arbeite und auf Partyvolk treffe, erzählen die Beamten.

Eine gute Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, Verkehrsregeln zu lernen, sind die 20. Internationalen Verkehrssicherheitstage am 24. und 25. September im Ravensburger Spieleland. Unter dem Titel ,,Mach mit beim Schulweg-Training“ haben Schüler an über 70 Attraktionen die Möglichkeit , spielerisch Verkehrsregeln zu üben. Erstklässler erhalten freien Eintritt. Begleitpersonen zahlen 27 Euro. Als Veranstalter mit dabei ist auch das Ravensburger Polizeipräsidium.