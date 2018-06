Kontakte knüpfen und Hürden abbauen

Rund 50 Flüchtlinge, die derzeit in Ravensburg und Umgebung untergebracht sind, haben am Mittwoch auf fachkräftesuchende Unternehmer getroffen. Bei der Jobmesse der Mittelstandvereinigung MIT konnten sie Kontakte knüpfen und Bewerbungsunterlagen austauschen.

Schick gemacht haben sich die 50 Flüchtlinge aus Syrien, Nigeria, Gambia und dem Irak: In Hemd und Jackett und mit Bewerbungsmappe unter dem Arm warten sie in der Veranstaltungshalle des Clubs „Kantine“ gespannt und noch etwas ungläubig. Unter ihnen ist Mohamed Sharo. Bis zu seiner Flucht vor sieben Monaten ist der 31-jährige Syrer Schneider gewesen. Nun sitzt er hier, inmitten von anderen Migranten, ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern und Unternehmern. Die Vielzahl an Stimmen in der fremden Sprache überfordert ihn ein wenig; Sharo spricht noch kein Deutsch und nur ein paar Brocken Englisch. Ihm ist bewusst, dass sein erlernter Beruf in Deutschland nur noch selten vorkommt. Entsprechend offen fällt seine Erwartung an die Jobmesse aus: „Ich würde auch Taxi fahren oder als Verkäufer arbeiten. Hauptsache, ich finde eine Tätigkeit, die mir Spaß macht und mich wieder fordert.“

An freien Arbeitsstellen mangelt es im Landkreis Ravensburg derzeit nicht, stellt Franz Schairer von der Agentur für Arbeit fest: „Momentan sind uns gut 2700 offene Stellen gemeldet, Tendenz steigend. Die Betriebe suchen vor allem Fachkräfte in der Rohstoffgewinnung, der Produktion und der Fertigung. Handwerker werden benötigt und auch im Gesundheits- und Sozialbereich fehlen Arbeitskräfte.“ Dem gegenüber stehen rund 3500 Asylbewerber und Flüchtlinge im Landkreis. Doch erst 560 von ihnen haben bisher Eingliederungskurse der Bundesagentur besucht, noch wenigere können überhaupt mit verwertbaren deutschen Sprachkenntnissen aufwarten. Genau das macht es Flüchtlingen wie Mohamed Sharo und Unternehmen schwierig, denn die deutsche Sprache ist Schlüsselkompetenz und größte Barriere zugleich.

Markus Winter, Geschäftsführer des regionalen Industriedienstleisters IDS, beschäftigt momentan 19 Flüchtlinge in seiner Firma. Er berichtet auf der Jobmesse von überwiegend guten Erfahrungen: „Die Menschen sind sehr lernbereit, zuverlässig und dankbar. Sie haben ja teilweise in ihrer Heimat lange einen Beruf ausgeübt und konnten durch die Flucht seit Monaten keine ‚sinnvolle‘ Arbeit mehr verrichten.“ Die Zusammenarbeit mit den Behörden beschreibt Winter als unkompliziert. „Es gibt verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Arbeitsagentur. Beispielsweise dienen Hospitanzen und Praktika in den Betrieben dazu, die Tätigkeiten in den Firmen kennenzulernen.“ Um jedoch möglichst bald noch mehr Flüchtlingen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, bräuchte es eine Art Datenbank mit Qualifikationen der Bewerber einerseits und Jobprofilen der gesuchten Stellen andererseits. Eine solche Internetseite sei derzeit in Planung. Treffenderweise soll auch sie von technisch versierten Flüchtlingen programmiert werden.