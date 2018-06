Konstantin Lehmann gewinnt die Silbermedaille

Zum 22. Mal jährte sich das internationale Montfort-Turnier in Feldkirch/Österreich. Athleten aus fünf Nationen nahmen an diesem traditionellen Judoturnier teil. In der U16-Altersklasse gewann Konstantin Lehmann vom KJC Ravensburg die Silbermedaille.

Konstantin Lehmann startete in der U16 in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm, Lia Gebe in der Klasse bis 36 Kilogramm. Lehmann besiegte seine Rivalen bis ins Finale souverän vorzeitig mit Ippon. Im Kampf um den Pokal ging es gegen Stefan Maitin aus dem Schweizer Collombey-Muraz. Beide Athleten schenkten sich nichts in Angriff und Schnelligkeit. Maitin gelang der entscheidende Siegeswurf. Für den Ravensburger gab es die Silbermedaille.

Für seine Vereinskameradin Lia Gebe ging der Finalwunsch nicht in Erfüllung. Mit dem Sieg im Kampf um die Bronzemedaille schaffte die KJC-Judoka jedoch ebenfalls den Sprung auf das Siegertreppchen. In der U13 freute sich die Ravensburgerin Pia Kerler in der Gewichtsklasse über 48 Kilogramm ebenfalls nach einem souveränen Ippon über die Bronzemedaille.

In der U13 gingen in Jusa Kaufmann (bis 40 Kilogramm) und Sefa Yüksel (bis 50 Kilogramm) zwei noch unerfahrene KJC-Nachwuchskämpfer an den Start. Beide tragen erst den gelben Gürtel und traten zum ersten Mal bei einem internationalen Turnier an. Beide kämpften sich in ihrer Gewichtsklasse auf den fünften Rang.