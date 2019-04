Kommunionkinder und deren Verwandte werden in sieben Sprachen begrüßt

Hunderte Kinder sind am Weißen Sonntag in der Region zur Erstkommunion gegangen. So auch in der Ravensburger Liebfrauenkirche. Das Fest in der vollbesetzten Kirche wurde lebhaft von Stadtpfarrer Hermann Riedle und Pastoralreferent Michael Schindler gestaltet. Begrüsst wurden die Gottesdienstbesucher gleich in sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Chinesisch, Russisch, Italienisch und Kroatisch. Die Kirche geht dabei mit der Zeit. Auf wunsch gab’s eine glutenfreie Hostie. Am Schluss des Gottesdienstes sangen die Paten der Kommunionskinder ein gemeinsames Segenslied. Foto: Siegfried Heiss