Kommunalpolitik drängt: Ravensburg treibt sozialen Wohnungsbau voran

Derzeit besitzt und vermietet die Stadt 400 Wohnungen im Eigenbetrieb. In dessen Eröffnungsbilanz werden 14 Millionen Euro als Wert dieser Gebäude ausgewiesen. Für 2021 plant die Verwaltung eine Mieterhöhung. Allerdings nur in dem Maß, in dem auch das Amt die Kosten für die Unterkunft übernimmt.