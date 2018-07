Kommission ist mit dem Rutenfest 2018 zufrieden

Mit einem prachtvollen Feuerwerk sind die Rutenfesttage in Ravensburg zu Ende gegangen. Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission (RFK), zieht eine sehr positive Bilanz.

„Die Stimmung war super, das Fest war gelungen, das war eine ganz tolle Geschichte“, sagte Dieter Graf am Mittwoch. „Riesig gefreut“ hat sich der RFK-Chef über das gute Wetter, das viel besser war als die Vorhersage: „Wir hatten sehr viel Glück, vor allem beim Festzug: Punktgenau zum Beginn hörte der Regen auf.“

Froh ist Graf auch darüber, dass das Rutenfest 2018 so friedlich verlaufen ist. Es gab praktisch keine nennenswerten Vorfälle in Anbetracht der Menschenmassen, die das Ravensburger Heimatfest besucht haben. „Auch wenn es immer Einzelne gibt, die auffallen: Ich habe den Eindruck, dass sich der Alkoholkonsum in Grenzen hielt“, meinte Dieter Graf.

Obwohl die fünf Festtage vorbei sind, ist das Ravensburger noch nicht ganz zu Ende. Der Höhepunkt für das Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien ist der Große Trommlerball, der am Donnerstag um 20 Uhr beginnt. Nach dem Umzug aus dem langjährigen Veranstaltungsort, dem Weingartener Kultur- und Kongresszentrum, ist der Trommlerball in diesem Jahr in der Ravensburger Oberschwabenhalle. Der Ortswechsel wird den Ball verändern. Stehplätze gibt es nicht mehr. Die Sitzplatzzahl wurde von 726 auf 900 erhöht. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse.

Einen gemütlichen Rutenfestausklang gibt es am Samstag ab 17 Uhr auf dem Veitsburg-Plateau, wenn die Ruten vergraben werden. Dort können die Besucher noch einmal das Spiel der Trommlergruppen und Fanfarenzüge hören.