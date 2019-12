„Kommissar Leichinger“ ist nicht zu trauen

Ein angeblicher „Kommissar Leichinger“ hat am Montag versucht, zwei Ravensburger Bürgerinnen vor einer „Rumänenbande“ Angst zu machen, um sie in betrügerischer Absicht um Wertgegenstände zu bringen.

Wie die echte Polizei in einer Meldung schreibt, hätte der Unbekannte die beiden Frauen gegen 22.45 Uhr und 23.30 Uhr angerufen und sie vor einer Bande gewarnt, die angeblich deren Wohnhäuser ausspionieren würden. Er habe auch nach im Haus aufbewahrten Schmuck und Wertsachen gefragt, so die Beamten. Die beiden Frauen ließen sich nicht täuschen und verständigten das Polizeirevier in Ravensburg.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter am Montag keinen Erfolg mit seinem Betrugsversuch hatte. Aus Anlass des aktuellen Falles weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass sogenannte „falsche Polizisten“ ihre Opfer oft in öffentlich zugänglichen Telefonverzeichnissen ausfindig machen. Diese suchen dabei gezielt nach Namen von Frauen, die darauf hindeuten, dass sich die Opfer bereits im Rentenalter befänden und deshalb vermeintlich leichte Opfer wären. Durch einen Auftrag an den Telefonanbieter ließen sich die Kontaktdaten schnell aus den weltweit zugänglichen Telefonverzeichnissen entfernen, schreibt die Polizei.