Kommentar zur Klinik-Entscheidung: Es erfordert Mut, unpopuläre Entscheidungen zu fällen

Altshausen hatte mal ein Krankenhaus. Bis Anfang der 1980er-Jahre. Keine Fach- oder Kurklinik, wie es sie in so kleinen Gemeinden wegen der idyllischen Lage schon mal geben kann, sondern ein ganz normales Akutkrankenhaus mit 63 Betten.

Heute eine befremdliche Vorstellung. Hand aufs Herz: Welcher Patient, der so krank ist, dass ihm ein niedergelassener Haus- oder Facharzt nicht helfen kann, würde sich heute noch in so eine Einrichtung begeben?

Oder auch in die 19-Betten-Klinik in Isny, die erst 2014 nach einem Gerichtsurteil des Oberlandesgerichtes in Stuttgart geschlossen werden konnte? Und wo eine tapfere 75-jährige Internistin bis zur endgültigen Schließung immer weiterarbeitete, weil sich kein Nachwuchs dorthin verirren wollte.

Kein Computertomograf für jede Kleinstadt

Medizin verändert sich. Sie wird durch technischen Fortschritt und größere Spezialisierung der Ärzte immer besser. Das erkennt man beispielsweise daran, dass Menschen heute im Schnitt deutlich länger leben als in der Vergangenheit.

Eine gesündere Ernährung und Lebensweise mögen dabei auch eine Rolle spielen. Aber Medizin und Pharmakologie haben in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Ernsthafte Krankheiten können allein durch die bildgebende Diagnostik viel früher erkannt und dadurch geheilt werden.

Diese Geräte sind aber extrem teuer, sie kosten mehr als eine Million Euro. Man kann sie nicht in jeder Kleinstadt aufstellen. Und es ist Patienten auch durchaus zuzumuten, für eine exzellente lebensrettende Behandlung 20, 50 oder auch 100 Kilometer weit zu fahren.

Gleichzeitig besteht das Problem, ausreichend Personal zu finden. Ärzte und Pfleger sind zwar oft Menschen, die sich gerne für andere aufopfern. Aber auch sie wollen ein Privatleben haben und Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Der Stress an Krankenhäusern ist jedoch enorm, daher arbeiten viele in Teilzeit oder werden lieber niedergelassene Ärzte.

Selbst wenn der Landkreis über eine unendliche Geldquelle verfügen würde, was er nicht tut: Er findet schon jetzt kein Personal mehr, um drei Akutkrankenhäuser so zu bespielen, dass alle Planbetten betrieben werden könnten. Wenn die Babyboomer, von denen viele Medizin studiert haben, ab 2023 in Rente gehen, wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen. Allein schon deshalb hat die Rund-um-die-Uhr-Notaufnahme in Wangen vermutlich keine Zukunft.

Es erfordert Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen

Die wahren Helden im Kreistag waren am Dienstag nicht diejenigen, die unter dem Applaus der Zuhörer von Bürgerinitiativen aus Bad Waldsee und Wangen den Erhalt der jetzigen Strukturen gefordert haben.

Denn es ist leicht zu sagen, was andere hören wollen. Viel mehr Mut erfordert es, unpopuläre Entscheidungen zu erklären, zu treffen und dann zu verantworten. Großer Respekt gebührt dabei beispielsweise dem ÖDP-Kreisrat Wolfgang Dieing aus Isny, der selbst Notarzt ist.

Anders als seine Parteifreunde vertritt er die Ansicht, dass sich die Lage bei lebensbedrohenden plötzlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall im Allgäu seit der Schließung der Krankenhäuser in Leutkirch in Isny verbessert und nicht verschlechtert habe. Warum? Weil die Rettungsdienste keine Zeit mehr damit verschwenden, erst diese kleinen Häuser anzusteuern, sondern die Patienten gleich in die Zentralkliniken fahren oder fliegen, in denen ihre Überlebenschancen besser sind.

So oder so: Bleiben Sie am besten gesund.