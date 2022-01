Kolping-Bildungszentrum informiert über neues Berufskolleg-Angebot

Das Kolping-Bildungszentrum informiert über das Berufskolleg Fremdsprachen sowie das Berufskolleg Gesundheit und Pflege I am Donnerstag, den 20. Januar, um 18 Uhr und 19 Uhr. Die Informationsveranstaltung findet online statt. Der Link zur Teilnahme findet sich auf der Homepage des Kolping-Bildungszentrums.

Ab dem nächsten Schuljahr erweitert das Kolping-Bildungszentrum sein Angebot um das Berufskolleg Gesundheit und Pflege I. Das kann ab der mittleren Reife besucht werden. Die weiterführende Schule bereitet auf eine Berufsausbildung im pflegerischen, medizinischen und erzieherischen Bereich, beispielsweise als Erzieherin oder in der Alten- und Krankenpflege, vor. Der Besuch des Berufskollegs I befreit von der Berufsschulpflicht, sofern kein Ausbildungsverhältnis eingegangen wird.

Das Berufskolleg Fremdsprachen legt den Schwerpunkt auf Sprachkenntnisse in Englisch und Spanisch oder Französisch in Verbindung mit der Vermittlung kaufmännischer und büropraktischer Kenntnisse. Damit ist man fit für spätere Tätigkeiten im Ausland, im Tourismus, bei Event- oder Messe-Unternehmen und in internationalen Unternehmen. Mit Absolvieren der Zusatzprüfung zum Wirtschaftsassistenten ist es möglich, anschließend auch das Abitur zu machen.