Ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro die Folge eines Verkehrsunfalles am Freitag gegen 7 Uhr in der Meersburger Straße. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 52-Jähriger mit einem VW auf der Meersburger Straße und wollte nach rechts in den Rahlenweg abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 26-Jährigen, der auf der daneben befindlichen Busspur fuhr und kollidierte mit dessen Omnibus.

