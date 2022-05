Kollaps droht: Großbaustelle in Ravensburg wird verschoben

Die notwendige Sanierung der Meersburger Brücke in Ravensburg wird noch einmal verschoben. Der Grund: Werden die Arbeiten an der Großbaustelle wie geplant im nächsten Jahr angegangen, befürchtet die Stadtverwaltung einen Verkehrskollaps.

Das liegt daran, dass zeitgleich die Baustelle für den Schussenpark hinter dem Bahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft eingerichtet werden soll. „Beides parallel würde das System erheblich überfordern“, sagte Bürgermeister Dirk Bastin jetzt im Technischen Ausschuss. Die Arbeiten am Schussenpark können aber nicht verschoben werden, weil die Förderung für dieses Projekt an Zeitfenster gebunden ist.

Fünf Monate Sperrung

Zum Hintergrund: Die Meersburger Brücke zwischen Ravensburger Zentrum und Weststadt, ein zentrales Einfallstor für die Stadtmitte, muss saniert werden und wird dafür voraussichtlich rund fünf Monate komplett gesperrt. Betroffen sind Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer und Busfahrgäste gleichermaßen. Die Schäden an der Brücke reichen von Rissen im Belag, über freiliegende Metallteile, die das Bauwerk im Inneren stabilisieren, bis hin zu Querrillen an den Übergängen zur Brücke.

500 Meter Flusspark

Der Schussenpark, ebenfalls ein Großprojekt, wird vom Bund mit drei Millionen Euro gefördert. Voraussetzung ist allerdings die Fertigstellung im Jahr 2025. Die Planungen für den Flusspark sehen vor, 1,32 Hektar Fläche westlich der Gleise umzugestalten. Auf 500 Metern Länge sollen asphaltierte Flächen entsiegelt werden. Die neue Naherholungsanlage soll die Schussen erlebbar machen und gleichzeitig dem Hochwasserschutz sowie dem Stadtklima dienen.

Nach der Sommerpause 2023 wird außerdem auch noch der „Modellversuch Klimamobil“ gestartet. Die Stadt will den innerstädtischen Verkehr völlig neu regeln. Ziel ist, dass Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer künftig gleichberechtigt mit Autofahrern sind. Das soll zuvor getestet werden, um Fehlplanungen zu vermeiden.