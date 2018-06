Kohle entzündet Karton

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag gegen 22.12 Uhr in der Straße „Höhengang“ gekommen, nachdem von Anwohnern eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohngebäude gemeldet worden war. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich heraus, dass in einem Kellerabteil ein Stück glimmende Kohle auf einen Umzugskarton mit Schuhen gefallen war, der daraufhin anfing, zu qualmen. Wie das Stück Kohle auf den Karton gelangte, ist derzeit noch unbekannt. Die Kellerräume wurden durch die Freiwillige Feuerwehr unter Atemschutz betreten, das Gebäude wurde belüftet. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht notwendig. Es entstand kein Gebäudeschaden, so der Polizeibericht .