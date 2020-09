Körperverletzung vor Gaststätte

Eine gewalttätige Auseinandersetzung hat es am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr vor einer Gaststätte in der Schussenstraße gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein alkoholisierter 19-Jähriger in die Gaststätte und wurde von den anwesenden Türstehern davon abgehalten. Es kam zunächst zu einem verbalen streit, der dann in Handgreiflichkeiten ausartete. Ein 33-jähriger Türsteher verletzte sich dabei leicht, heißt es in dem Polizeibericht und weiter: Der 19-Jährige sei von den Türstehern geschlagen worden und hatte laut einem Alkoholtest 1,6 Promille. Zudem beleidigte er einen der Türsteher. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun gegen drei Beteiligte wegen gefährlicher Körperverletzung.