Ein Tag König(in) von Deutschland? Das wären die Pläne der User von Schwäbische.de

"Wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin?", fragte sich Rio Reiser Mitte der Achtziger und gab in seinem "König von Deutschland"-Hit auch gleich ein paar Antworten.

So einfach werden es sich die Ampel-Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP in einer parlamentarischen Demokratie nicht machen können, wo Politik vor allem das Ergebnis von Kompromissen ist. Und das ist auch gut so.

Dennoch wollen wir das launige Gedankenspiel mit einem zwinkernden Auge zusammen mit Ihnen aufgreifen.

Wir wollten von Ihnen wissen: Ein Tag König(in) von Deutschland - Was würden Sie machen?

Auszüge aus User-Kommentaren:

Silvia S.: "Ich würde Folgendes machen: Verbieten der AfD, Bau von mehr Sozialwohnungen, Mauterhebung, mehr Tierschutz, Verbieten von Fleischfabriken, schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energien wie Windkraft, mehr Artenschutz, härtere Strafen für Sexualstraftaten, vor allem gegen Kinder, mehr und erfolgreicherer Grenzschutz, mehr Geld für Pflege und Versorgung der älteren Generation, sichere Rente."

Ulrich S.: "Ich würde konsequenter die Trennung von Staat und Religion durchsetzen, die Kapitalertragssteuer auf 99 Prozent hochsetzen, den Mindestlohn auf 15 Euro festsetzen (Nach Abzug aller Steuern etc. ist das wenig genug). Mit kräftigen Fördermitteln Chip- und Softwareentwickler ins Land bzw. Europa holen und halten. Den Forschungsbetrieb reformieren, um Menschen im Universitätsbetrieb zu halten, ohne sie dauernd mit unsicheren Jobaussichten sitzen zu lassen. Den Föderalismus beim Schulsystem abschaffen und den bisher härtesten Lehrplan für alle zum Standard machen. Dabei G8 und ähnlichen Müll abschaffen. Banken, Unternehmen, die den Staat im großen Stil übers Ohr hauen (CumEx), werden enteignet, samt jenen, die die dicken Profite eingestrichen haben. Nebentätigkeiten von Abgeordneten haben bis auf den letzten Cent öffentlich bekannt zu sein. Wer bei ungemeldeter Nebentätigkeit erwischt wird, verliert sein Amt und sämtlichen Besitz. Als Ausgleich werden die Gehälter von Abgeordneten verdoppelt. Das mal so für die ersten 100 Tage Amtszeit, danach gucken wir mal, wo es noch so klemmt."

Susi S. via Facebook: "Ich würde die Öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen und für Rentner ohne Führerschein kostenlos machen, dann würde ich Arbeitslosengeld nicht mehr pauschal zahlen, sondern nach Bedarf. Heißt, die Mutti, welche trotz Krankheit versucht, die Kinder irgendwie durch das Leben zu boxen, bekommt mehr als der 30-Jährige, der einfach keinen Bock hat. Ich würde auf Kirchen Solardachpflicht einführen und die Staatsanwaltschaft das ganze Problem mit dem Missbrauchsskandal in die Hand nehmen lassen. Ich würde in Schulen investieren, den Lkw-Diesel auf einen festen Preis setzen und nur den Privatsprit versteuern. Ich würde Städte dazu zwingen, sämtliche Kreisverkehre nicht mit Kunst, sondern mit Blumenwiesen zu schmücken, alte Gebäude zu Mehrgenerationenwohnungen umbauen und nicht von Baulöwen aufkaufen lassen. Die Reichen stärker besteuern, Fliegen teurer machen, ebenso wie Kreuzfahrten. Grundnahrungsmittel von der Börse nehmen und die Steuer dafür senken, Tourismus-Busse einführen, sodass man nur noch in die richtige Gegend kommen muss und dann fährt der Bus einzelne Touri-Hotspots an. Digitalisierung in den Behörden voranbringen."

Alex M.: "Als erstes würde ich das Wahlrecht ändern. Die Direktkandidaten aus den Wahlkreisen dürfen keiner Partei angehören (Erststimme). Somit ist die Hälfte des Bundestages parteilos. Und die Politiker müssen die Parteilosen im Bundestag von Ihren Ideen überzeugen, um eine Mehrheit zu bekommen. Koalitionsverträge und der Fraktionszwang wären dann Geschichte. Subventionen weitgehendst abschaffen und Steuerschlupflöcher stopfen. Meine Formel für den Klimaschutz wäre 20 Prozent weniger Müll produzieren, 20 Prozent weniger Verkehr, 20 Prozent weniger Stromverbrauch. Alle einfach mal einen Gang im Konsumverhalten runterfahren und etwas bescheidener sein. Löhne und Gehälter anpassen. Ein Erntehelfer, der bei jedem Wetter und auch sonntags auf dem Feld Erdbeeren pflückt oder Spargel sticht, sollte mindestens denselben Stundenlohn bekommen wie ein Bandarbeiter in der Industrie. Jeder Mensch, der ordentlich in Vollzeit arbeitet, sollte von seinem Lohn auch ordentlich leben können."

Steffen K.: "Wünsche und Ideen gibt es viele, die Frage ist, was ist machbar und finanzierbar? Aber wenn man träumen darf: Steuerreform, die ihren Namen verdient. Rentenreform. Gesundheitsreform. Von mir aus können alle Krankenhäuser verstaatlicht werden, denn mit der Gesundheit von Menschen muss keiner reich werden. Keine Odyssee mehr von Arzt zu Arzt und monatelanges Warten auf Termine. So, Zeit zum Aufwachen… genug geträumt."

Stefan Z.: "Ich würde das Rentensystem nach österreichischem Vorbild einführen, in das alle einzahlen, auch Beamte, Freiberufler und Selbständige. Dazu ein höheres Rentenniveau, bezahlbare Wohnungen für die Mittelschicht bauen lassen, nicht nur für Leute mit Wohnberechtigungsschein, sondern auch für den durchschnittlichen Angestellten, Handwerker und Arbeiter. Einführung eines 15-monatigen Dienstes an der Gesellschaft, entweder bei den Streitkräften oder in einem anderen Bereich frei wählbar. Personalstärke der Bundeswehr auf 250.000 festsetzen. Abgelehnte Asylbewerber konsequent zurückführen, EU Außengrenzen konsequent schützen. Bau neuer Atomkraftwerke mit schnellen Reaktoren (Atommüll recyceln), für klimafreundlichen und günstigen Strom und eine unabhängige Energieversorgung. Kein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, Dieseltechnologie weiterentwickeln, Biofuels und alternative klimaneutrale Kraftstoffe fördern. Föderalismusreform, Bundesländer wie Saarland und Rheinland-Pfalz zusammenlegen, Bremen und Niedersachsen. Höhere Mehrwertsteuer für Onlinehandel, Einzelhandel in Innenstädten stärken, Subventionen und Fördergelder auf den Prüfstand stellen. EU reduzieren auf Wirtschaftsunion und Binnenmarkt, EU-Beitragszahlungen reduzieren. Bildungsreform, einheitliches Schulsystem und Abitur in allen Bundesländern. Keine autofreien Innenstädte, sondern ein gesundes Mittelmaß finden. Keine neuen Windkraftanlagen onshore. Zusammenlegung von ARD und ZDF, Kosten senken. Einführung der 35 Stunden Woche für alle. Abschaffung der Kirchensteuer, dafür Einführung einer Ethiksteuer für alle."

Harald G: "Ich würde die beiden wichtigsten Themen vorantreiben, die ganz oben auf der Agenda stehen sollten. Die Digitalisierung und den Ausbau der Infrastruktur. Wir werden mittelfristig den Anschluss an die Weltspitze verlieren, wenn wir das Thema weiterhin in einem derartigen Schneckentempo betreiben. Dazu wird das massiv Arbeitsplätze kosten. Die daraus resultierenden Folgen sollten bekannt sein."

Christoph G.: "Ich würde die Bodenseegürtelbahn bis 2025 durchgehend zweigleisig ausbauen und elektrifizieren. Dazu die Reduzierung des Bundestags um Eindrittel. Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene. Einführung eines "Dienstleistungsabends" (Öffnungszeit bis 22 Uhr, 1 Mal die Woche bei Städten und Gemeinden), um Berufstätigen den Amtsbesuch zu erleichtern. Das wäre das Programm für die erste Regierungswoche."