Trotz aller Existenzsorgen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, wollen Gastronomie und Hotellerie im Kreis Ravensburg den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Aktuell haben Betriebe aus unserem Landkreis schon 8000 Euro an die Hilfsorganisationen in der Ukraine gespendet. Die ganzen Sachspenden der Tourismusbranche sind hier nicht eingerechnet.

Es gibt Hoteliers, die spenden. Ein Beispiel hier ist der Allgäuer Hof in Altann. Wenn Gäste die Zimmerreinigung nur jeden zweiten Tag buchen geht der eingesparte Betrag in die Ukraine. Der Löwen in Aitrach spendet den kompletten Erlös eines Desserts von seiner Speisekarte. Der Stern in Reute bei Bad Waldsee hat schon 1000 Euro gespendet und will weiterhelfen. Von jedem Kaffee, der verkauft wird, geht 1 Euro in die Ukraine-Hilfe. Die Haselburg in Leutkirch hat 2000 Euro an die Hilfsorganisation Hope in Wangen gespendet. Der Mohren in Ravensburg gab schon 5000 Euro an die Ukraine-Hilfe. Das Stoffels Stadtbräu aus Wangen kocht an der Grenze zur Ukraine für die Menschen. Eine zweite Hilfsfahrt nach Liviv ist aktuell geplant. Viele Flüchtlinge werden in Hotels schon untergebracht. Hier alle zu nennen sprengt den Rahmen.

Der Dehoga-Kreisverband Ravensburg hat zusätzlich ein regionales Hilfsprojekt angestoßen. Kochen für die Kollegen in der Ukraine. Der Kreisverband will damit die Gastronomie-Berufsschule in der ukrainischen Stadt Liviv (Lemberg) unterstützen. Die Aktion beginnt am 1. April. Aktuell haben sich schon 30 Betriebe bereiterklärt, sich an der Kochaktion zu beteiligen. Die Betriebe verpflichten sich, ein typisch ukrainisches Gericht vom 1. April bis 1. Juni auf die Speisekarte nehmen. Der Großteil des Erlöses wird regional gespendet. Die Hilfsorganisation aus Wangen „H.O.P.E. - We help Children“ ist Partner der Gastronomen und Hoteliers aus dem Landkreis. Der Vorstandsvorsitzende von Hope, Wolfgang Ponto, garantiert, dass diese Spenden auch ankommen. Sollte die Berufsschule in Liviv zerstört werden, wird das Geld an ukrainische Kinderkrankenhäuser gespendet. Alle Infos zur Hilfsorganisation gibt es im Internet unter https://hope-children.help.

Gerne können sich hier auch Gastronomien beteiligen, die nicht in der Dehoga organisiert sind. Anmelden zur Aktion ist möglich per E-Mail: max.haller@schlosswaldburg.de.