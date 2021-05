Koalition einigt sich auf Gesetz für mehr Bauland in Kommunen

Verkehrte Welt in den Impfzentren des Landes: Immer mehr Impfstoff kommt auf den Markt – die Impfzentren aber profitieren kaum. Im Gegenteil. In manchen geht der Impfstoff zur Neige. So in Ulm, wo das erste Impfzentrum des Landes eingerichtet wurde. Zuletzt lief der Betrieb wie am Schnürchen, nun ist der Frust groß. Der Leiter des Impfzentrums wirft dem Land vor, die Impfstoffmenge zu drosseln. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) widerspricht – und schiebt den Schwarzen Peter dem Bund zu.