Kneer und Waurick sichern sich den Titel

Die Deutsche Meisterschaft im Karate ist im bayerischen Coburg ausgetragen worden. Aus allen 16 Bundesländern sind mehr als 500 Athleten angereist. Johanna Kneer vom KJC Ravensburg reiste mit zwei Goldmedaillen nach Hause. Sie gewann sowohl im Einzel (bis 68 Kilogramm) als auch mit Anna Waurick, Jenny Warling und Diana Bukina im Mannschaftswettbewerb. Waurick holt im Einzel Silber.

Als Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft hatten sich Johanna Kneer und Anna Waurick ein klares Ziel gesetzt: Nach zahlreichen internationalen Erfolgen in den vergangenen Monaten wollten beide klarstellen, dass sie zu den besten Karatekämpfern Deutschlands gehören. Johanna Kneer ging in der Klasse bis 68 Kilogramm als Titelfavoritin an den Start. An ihrer Dominanz ließ die Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaften in den Vorrunden keinerlei Zweifel aufkommen. Mit starken Arm- und Beintechniken besiegte sie Luise Schleyer aus Weimar/Thüringen mit 6:0 und Julia Ehrhorn aus Hamburg mit 8:0.

Damit traf Kneer im Halbfinale auf Lisa-Maria Schaupp aus Ludwigsburg. Die Ravensburgerin ging schnell in Führung, baute diese mit einem Beintritt zum Körper der Gegnerin aus und gewann mit 3:0. Im Finale traf Kneer auf ihre Nationalkaderkollegin Madelaine Schröter aus Waltershausen/Thüringen. Kneer setzte zu Beginn mit einer perfekt platzierten Fußtechnik zum Kopf der Gegnerin den ersten Wertungstreffer. Mit einem Faustschlag kam sie zum 4:0-Sieg.

Anna Waurick startete als Finalistin der vergangenen beiden Jahre in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. In der ersten Runde dominierte sie klar gegen Lisa Sophia Zimmermann aus Sachsen-Anhalt. Durch schnelle Arm-und Beintechniken ließ Waurick ihrer Gegnerin keine Chance. Gegen Firdaous Hebbal ging die Ravensburgerin durch eine gut vorbereitete Armtechnik in Führung und verteidigte diesen Vorteil mit taktischer Raffinesse auch bis zum Ende der Kampfzeit. Im Halbfinale traf die Jurastudentin aus Ravensburg auf Selin Isik aus Berlin. Hier ließ sie sich von einem anfänglichen Rückstand nicht beeindrucken und holte sich mit gut getimten Angriffs-und Kontertechniken noch den klaren Sieg. Damit stand auch Waurick im Finale.

Waurick sichert Mannschaftsgold

Wie in den vergangenen beiden Jahren ging es dort gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Anna Miggou aus Ludwigsburg. Waurick wollte ihren Titelgewinn von 2016 wiederholen. Sie konterte einen Angriff der Gegnerin zunächst hervorragend ab, was allerdings nicht mit einer Wertung belohnt wurde. Stattdessen wurde Miggou gegen Ende der Begegnung ein Punkt zugesprochen, den Waurick nicht mehr aufholen konnte. Für Waurick gab es so die Silbermedaille.

Im Mannschaftswettbewerb kämpften Johanna Kneer, Anna Waurick, Jenny Warling und Diana Bukina für den KJC Ravensburg. Gegen die KG Schleswig-Holstein und die KG Bayern gab es klare Siege. Im Halbfinale dominierte der KJC gegen den Vorjahresvizemeister aus Nordrhein-Westfalen. Im Finale wartete der Dauerrivale Ludwigsburg auf Ravensburg. Warling legte mit einem 4:0-Sieg vor. Kneer agierte mit großer Kampfübersicht und holte ein wertvolles Unentschieden heraus. Der dritte und letzte Kampf musste die Entscheidung bringen. Waurick spielte ihre Erfahrung aus. Sie ließ die Angriffe der Gegnerin ins Leere laufen und setzte im richtigen Moment zu Gegenangriffen an. Mit einem 3:0-Sieg sicherte sie dem KJC die Goldmedaille und damit den zweiten Titel bei den Deutschen Meisterschaften.