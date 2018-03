Kneer holt Bronze in Österreich

Johanna Kneer vom KJC Ravensburg hat beim Weltcup in Österreich im Karate die Bronzemedaille gewonnen und liegt nun auf Rang acht der Weltrangliste. Anna Waurick belegte Platz elf und sammelt somit ebenfalls wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation. 1600 Athleten aus 88 Nationen gingen bei diesem Weltturnier an den Start.

Nach sechs Begegnungen gegen Kämpferinnen aus der Weltelite gewann Sportsoldatin Kneer souverän die Bronzemedaille. Nach einem 6:1-Auftaktsieg gegen Wiktoria Grejner aus Polen und einem 1:0 Sieg gegen Serbien stand die Nationalmannschaftsathletin der Japanerin Mizuki Kikuchi gegenüber. Mit einem sauberen Tritt zum Kopf ging Kneer mit drei Punkten in Führung und entschied den Kampf am Ende mit 4:0 Punkten für sich. Im Viertelfinale stand Kneer der amtierenden WM-Dritten Marina Rakovic aus Mazedonien gegenüber. Die KJC-Athletin unterstrich ihren Medaillenanspruch und deklassierte Rakovic mit 4:0 durch überraschende Faust- und Fußtechniken.

Im entscheidenden Kampf um den Einzug ins Finale gegen die Weltranglistenfünfte musste sich die Ravensburgerin trotz athletischer Überlegenheit mit 0:1 geschlagen geben. Erst kurz vor Ende der Kampfzeit erzielte die Italienerin ihren Punkt zum Sieg. Die letzte Begegnung der beiden im vergangenen Jahr hatte Kneer noch für sich entschieden. Dies unterstreicht den engen Kampf an der Weltspitze um die begehrten Olympiatickets.

Enttäuschung über die Niederlage im Halbfinale

Das Turnier ging weiter und die Chance auf Bronze war noch offen. „Klar war ich nach der Niederlage im Halbfinale enttäuscht. Ich blieb aber weiterhin konzentriert und bereitete mich taktisch auf den Bronzekampf gegen die Japanerin vor. Ich habe zuvor noch nie gegen Someya gekämpft. Es war ein harter Kampf aber meine Taktik ging voll auf und ich war sehr glücklich über den Gewinn der Bronzemedaille. Es hat mir gezeigt, dass ich voll und ganz mit der Weltelite mithalten kann. Ich freue mich schon auf die nächsten anstehenden Weltturniere sowie die Europameisterschaft im Mai“, sagte Johanna Kneer.

Hoch konzentriert und taktisch gut eingestellt startete sie in das kleine Finale gegen Weltmeisterin Kayo Someya aus Japan. Johanna Kneer zeigte ihre ganze Klasse und ging mit einem blitzschnellen Fußtritt zum Bauch mit zwei Punkten in Führung. Someya blieb weiterhin angriffslustig, was Kneer zugutekam, worauf sie die Japanerin mit zwei Faustschlägen zum Kopf abkonterte. Mit 4:0 endete der Bronzekampf zugunsten der KJC Athletin.

Johanna Kneer freute sich nicht nur über den Gewinn der Medaille, sondern auch über wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation. Mit Platz acht der Weltrangliste fährt Johanna Kneer am 16. März nach Holland zum anstehenden Premier League Turnier.

Anna Waurick startete in Salzburg in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Den ersten Kampf gewann Waurick souverän gegen eine Kämpferin aus Italien. In der zweiten Runde stand die KJC-Athletin Andrea Brito aus Frankreich gegenüber. Über die zwei Kampfminuten, in denen sich die Kontrahentinnen auf Augenhöhe begegneten, musste sie sich im Kampfrichterentscheid geschlagen geben. Da Wauricks Gegnerin im weiteren Turnierverlauf das Finale erreichte, bestand für die Ravensburgerin die Chance auf Bronze. Sie verlor ihre erste Begegnung in der Trostrunde aber nach umstrittenen Punkten für eine Kämpferin aus Chile mit 0:1 und erreichte damit Platz elf.