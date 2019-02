Kneer holt Bronze auf dem Weg nach Tokio

Johanna Kneer vom KJC Ravensburg hat beim Premier-League-Turnier in Paris die Bronzemedaille gewonnen. Im Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio war es für die Karatekämpferin ein wichtiger Podestplatz. Die gesamte Weltelite des Karatesports war in Paris am Start.

Johanna Kneer reiste mit einer Auswahl des deutschen Nationalteams vom Trainingslager in Fuerteventura nach Paris. Die einwöchige, intensive Vorbereitung unter der kanarischen Sonne sollte den letzten Feinschliff für den Start in das vorolympische Jahr bringen. Die KJC-Athletin gewann ihre Auftaktrunde in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm deutlich mit 6:0 gegen Monika Stefanovska aus Mazedonien. In der zweiten Runde stand Kneer der Ukrainerin Halyna Melnyk gegenüber. Mit gezielten Fausttreffern zum Kopf gewann die Ravensburgerin mit 2:0.

Umstrittene Entscheidung

In der dritten Runde wartete Elena Quirici, die Doppel-Europameisterin aus der Schweiz, auf die 21- jährige Sportsoldatin. Kneer zeigte sich in diesem Spitzenduell dominant und machte es der Schweizerin durch ständige Beintechniken schwer. Nach einem schnellen Fußtreffer zum Hinterkopf, für den Kneer jedoch nicht die geforderten zwei Flaggen der Kampfrichter gab, zog Bundestrainer Thomas Nitschmann den Videobeweis. Nach längeren Diskussionen wurde diesem nicht stattgegeben. Stattdessen erhielt die Schweizerin ihren ebenfalls über Videobeweis geforderten Fausttreffer. Kneer gelang es in der verbleibenden halben Minute nicht, diesen Rückstand aufzuholen und verlor mit 0:1.

Durch den Finaleinzug der Schweizerin – Quirici holte letztlich Gold – hatte die Ravensburgerin jedoch noch eine Chance auf die Bronzemedaille. Auf dem Weg ins kleine Finale wartete zunächst die Serbin Sanja Cvrkota auf Johanna Kneer. Cvrkota ging durch drei Fausttreffer überraschend in Führung. Kneer bewahrte jedoch die Ruhe und holte mit einem Kick zum Kopf den Rückstand auf und glich zum 3:3 aus. In den letzten Sekunden machte Kneer unter anderem durch ihre konditionelle Überlegenheit den entscheidenden Kopftreffer zum 4:3-Sieg.

Die KJC-Athletin stand im zweiten Kampf der Trostrunde Yasmin Elhawary aus Ägypten gegenüber. Auch hier holte Kneer einen 0:1-Rückstand auf und siegte nach drei Minuten Kampfzeit mit 2:1. Kneer hatte sich somit den Einzug in den Kampf um die Bronzemedaille gesichert.

Dort traf die 21-Jährige auf die Ägypterin Feryal Abdelaziz. Konzentriert ging Johanna Kneer durch einen Fußtreffer zum Körper mit 2:0 in Führung. Eine Aufholjagd ihrer Gegnerin ließ die KJC-Athletin nicht zu und nutzte die Angriffe der Ägypterin, um schnelle Konter mit dem Bein zum Kopf der ebenfalls groß gewachsenen Abdelaziz anzubringen. Bis zum Ende kämpfte Kneer ihre Gegnerin regelrecht nieder und durfte sich nach drei Minuten Kampfzeit und einem souveränen Ergebnis von 8:1 über den Gewinn der Bronzemedaille freuen.

Neben der Medaille sammelte die Ravensburger Sportsoldatin wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation. Bereits in zwei Wochen reist Johanna Kneer zum nächsten Premier-League-Turnier nach Dubai, um wieder um die Medaillen mitzukämpfen.