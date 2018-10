Knappes Rennen an der Tabellenspitze

Nach zehn Spieltagen ist keine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A I mehr ungeschlagen. In der Vorwoche erwischte es den Tabellenführer SV Haisterkirch, der mit 0:1 in Bad Wurzach unterlag. Die Spitze der Liga rückte damit noch enger zusammen. Die ersten fünf Mannschaften trennen nur drei Punkte. Mit dem TSV Berg II fuhr zudem auch die letzte Mannschaft den ersten Saisonsieg ein. Mit 4:0 gewann der TSV gegen die SG Baienfurt, die am elften Spieltag (Sonntag 15 Uhr) darum kämpft, den Anschluss zur Spitze nicht zu verlieren.

SG Baienfurt – SV Reute: Vor zwei Wochen gehörten der SV Reute und die SG Baienfurt zum Anwärterkreis auf die Aufstiegsplätze. Die SGB gilt für viele sowieso als einer der Titelkandidaten, und dem SV Reute wurde bereits vor der Saison die Rolle des Geheimfavoriten zugeschoben. Während Reute auf dem fünften Platz mit 20 Punkten nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer liegt, hat Baienfurt durch zwei Niederlagen in Folge den Anschluss etwas verloren. Mit 17 Punkten liegt die SGB auf dem sechsten Rang – eine brisante Ausgangslage vor dem Duell mit dem SV Reute.

SV Vogt – SV Wolfegg: In der Vorwoche gelangen beiden Mannschaften wichtige Siege. Der SV Vogt gewann das Derby gegen die SGM Waldburg/Grünkraut mit 6:0 und brennt nun auf den nächsten Derbysieg. Der SV Wolfegg gewann das Kellerduell gegen den SK Weingarten mit 3:1 und verschaffte sich somit etwas Luft. Die Wolfegger wollen nachlegen, um möglichst schnell den Anschluss an das Mittelfeld zu schaffen.

SV Haisterkirch – SV Wolpertswende: Ohne Kapitän und Toptorjäger Jakob Schuschkewitz setzte es in der Vorwoche die erste Niederlage für den SV Haisterkirch. Im Heimspiel gegen den SV Wolpertswende ist der SVH trotzdem wieder der klare Favorit. Sechs Niederlagen in Serie setzte es für den SVW, der so ein Abstiegskandidat ist.

TSB Ravensburg – SGM Waldburg/Grünkraut: Der TSB Ravensburg zeigte in den vergangenen Spielen häufig ordentliche Leistungen, punktete aber kaum. Im Heimspiel gegen Waldburg/Grünkraut bietet sich dem TSB die Chance, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen.

SV Bergatreute – TSV Berg II: Der formstarke SV Bergatreute gewann zuletzt dreimal am Stück und geht somit als Favorit in das Heimspiel gegen den TSV Berg II. Der TSV ließ in der Vorwoche aber mit dem ersten Saisonsieg (4:0 gegen Baienfurt) aufhorchen. Die Berger traten mit einer aus Landesligaspielern (unter anderem Andreas Kalteis) verstärkten Elf auf. Sollte Berg erneut verstärkt auflaufen, wird das Spiel kein Selbstläufer für den SVB.

SK Weingarten – TSG Bad Wurzach: Nachdem die TSG Bad Wurzach den Tabellenführer aus Haisterkirch entzaubert hat, muss mit der TSG wohl auch in dieser Spielzeit gerechnet werden. Am Sonntag geht es zum Tabellenletzten SK Weingarten.