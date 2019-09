Knapper Sieg zum Saisonauftakt

Die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben die Feuerprobe zum Saisonauftakt bestanden – wenn auch etwas holprig. Am Samstag besiegten die Oberschwaben auf heimischer Matte den KSV Tennenbronn mit 14:11.

Mit dem Ausgang der Partie waren KG-Trainer Dariusz Jelen und Sportmanager Michael Merk selbstverständlich zufrieden und befanden einhellig: „Zwei Zähler am Anfang sind auf jeden Fall positiv.“ Jetzt haben Auftaktkämpfe bei den Oberschwaben so ihre eigene Gesetzesmäßigkeit. Waren es eine Zeit lang Niederlagen, die sich generell einstellten, so stimmte das Resultat diesmal zwar punktemäßig, doch sahen sowohl Jelen als auch Merk bei etlichen ihrer Akteure in Sachen Fitness schon noch Luft nach oben. „Was die Kondition angeht, haben wir ein Defizit, an dem wir arbeiten müssen“, stellte der Sportmanager fest. Im Gegensatz dazu beeindruckte ihn das Auftreten der Gastmannschaft, von der jeder Einzelne in der entscheidenden Phase seiner jeweiligen Begegnung noch zugeben konnte.

Aus den eigenen Reihen überzeugte Moritz Buck mit einem starken Auftritt gleich zum Beginn der Partei. Gegen den deutschen Meister der A-Jugend, Leon Schetterer, legte er komfortabel vor und hielt bis zum Schlussgong ein 10:6. Die Eröffnung war gelungen und setzte sich fort mit einem engen 4:3 des Neuzugangs Mirco Lemaic gegen den 14 Kilo schwereren Dimitar Kumchev. Bemerkenswert, dass der KGler in der Schlussphase nochmal nachlegte. Magomed Makaev hatte gegenüber seinem Kontrahenten Jens Moosmann den Nachteil des Größenunterschieds, wodurch der Kleinere regelmäßig Gefahr läuft, in passive Situationen zu geraten. Doch clever parierte Makaev dieses Handicap und brachte in der punktreichsten Begegnung des Abends einen 18:9 Erfolg durch. Auch Timofei Xenidis gab nach langer Schulterverletzung und überstandener Operation einen guten Einstand und steuerte mit 9:2 gegen Miroslav Geshev wichtige Punkte bei. Vor der Pause kamen dann die Gäste zu ersten solchen, als Patryk Dvorczyk zwar eindeutig den aktiveren Anteil für sich verbuchte, sein Kontrahent David Brenn mit 4:0 aber das Zählbare herausholte. Das führte zu einen Halbzeitstand von 8:2 für die Gastgeber, was bei vier gewonnenen Einzelpartien eher eine bescheidene Ausbeute ist.

Groß waren deshalb die Erwartungen, die in den weiteren KG-Neuling Sohayb Musa gesetzt wurden. Der legte gegen Jonas Schondelmaier auch spektabulär los und nutzte eine Bodenlage zu sechs Durchdrehern in Folge, wodurch er beim Pausengong mit 13:0 vorn lag. Eine reine Formsache bis zur Höchstwertung, dachten sich nicht nur die KG-Betreuer, doch das Gegenteil wurde der Fall. In der Schlussphase drehte der Gästeringer auf, sodass der KGler sich mit einem 13:6 begnügen musste. Ein noch am Vorabend absolvierter Schichtdienst mit anschließender langer Anreise nach Baienfurt hatten den Polizeibeamten doch mehr Substanz gekostet als gedacht. Im Anschluss blieb Patrick Sorg unter seinen Möglichkeiten, als beim Gleichstand von 4:4 der Tennenbronner Lukas Brenn wegen errungener Letztwertung den Siegpunkt erlangte. Die erste Höchstwertung des Abends fiel in der 80 kg-Kategorie, wo Marcel Bolduan beim technischen 0:16 gegen Timo-Marcel Nagel nichts zu bestellen hatte.

Beim Stand von 10:7 für die Oberschwaben und zwei ausstehenden Begegnungen wurde es jetzt noch spannend. Doch Kevin Henkel fackelte nicht lange und bezwang seinen Kontrahenten Luca Lehmann nach 100 Sekunden überlegen mit 16:0. Der Mannschaftserfolg war damit gesichert, und so spielte es keine Rolle, dass abschließend Waldemar Lehn gegen Fabian Reiner noch eine Vier abgab. Immerhin eine Minute und dreizehn Sekunden blieb er standhaft, ehe sein Gegner in den restlichen 22 Sekunden der Kampfdauer das 15:0 festmachte.

Auftakt gelungen und nochmal gut gegangen – so lautete das Fazit, das Trainer Dariusz Jelen und Sportmanager Michael Merk nach der Begegnung ziehen konnten. Ein Mangel an Kondition bei den Akteuren ergab sich als Erkenntnis noch obendrauf. Genug Handlungsbedarf also für die nächsten Trainingseinheiten.