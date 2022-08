Knappe Entscheidung um Platz 1 bei Schachfreunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des Ferienprogramms in Ravensburg gab es von den Schachfreunden Ravensburg zwei Programmpunkte. Teil 1 beinhaltete ein Schachtraining mit Einweisung in die Schachuhr für das Turnier, Teil 2 ein Schachturnier. Trotz des heißen Wetters kamen knapp 40 Kinder zum Training, darunter schon fortgeschrittene Kinder, aber auch Anfänger. Am Turnier nahmen dann 31 Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren teil. Über den Turniersieg wurde erst in der fünften und letzten Runde entschieden, als die Führenden Jonas Reisch und Tudor Luchiean gegeneinander spielten. Die Partie endete Remis. Dank besserer Feinwertung gewann Jonas Reisch mit 4,5 aus 5 Punkten zum zweiten Mal das Turnier. Der Vorjahressieger Luchiean wurde Zweiter. Den dritten Platz holte sich mit 4 Punkten Sascha Ratz. Vierter wurde der neunjährige Bruno Mügge (4 Punkte), der sogleich der Sieger U10 war. In der U10-Wertung wurden Aron Bischoff zweiter und David Zerrer Dritter. Den Mädchenpreis gewann Andelik Vhrovski. Die Stadt Ravensburg spendete für alle Teilnehmer Urkunden. Dann gab es noch kleine Sachpreise für die Sieger. Wegen des heißen Wetters kamen wohl alle Teilnehmer und Helfer ganz schön ins Schwitzen.