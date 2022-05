Knapp 35 Personen demonstrieren für den Erhalt der Krankenhäuser

30 bis 35 Menschen haben am Dienstag vor der Turn- und Festhalle in Schlier-Wetzisreute für den Erhalt der Krankenhäuser in der Region demonstriert, insbesondere in Bad Waldsee, Wangen und Tettnang. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten damit im Vorfeld der dort stattfindenden Kreistagssitzung ein Zeichen setzen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das Krankenhausbündnis Bodensee-Oberschwaben.

Externes Büro stellt Gutachten vor

In der Halle selbst stellen die vom Landkreis Ravensburg bestellten externen Gutachter des Hamburger Büros BAB zu Stunde den Abschlussbericht ihres Gutachtens zur Oberschwabenklinik (OSK) vor. Dabei skizzieren sie auch vier Modelle, die Krankenhausstruktur im Kreis künftig aussehen könnte. Der Kreistag wird darüber voraussichtlich am 31. Mai entscheiden.

Zum Hintergrund: In Bad Waldsee und Tettnang wird die Schließung der dortigen Krankenhäuser befürchtet, in Wangen geht es um den möglichen Wegfall der Grund- und Regelversorgung samt Geburtshilfe.

Ein ausführlicher Bericht über den Inhalt der Kreistagssitzung in Schlier-Wetzisreute folgt im Laufe des Abends.