Knaben des EV Ravensburg siegen zum Saisonabschluss

Während die Knaben des EV Ravensburg ihr letztes Saisonspiel gegen den EC Bad Tölz mit 6:2 gewonnen haben, brachten die Kleinschüler einen Sieg und eine Niederlage von ihrer Bayern-Reise mit.

Knaben EVR – EC Bad Tölz 6:2. – Die Knaben des EVR haben einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert und sind mit einem 6:2 gegen den EC Bad Tölz sogar noch auf Platz zwei der Qualifikationsgruppe zur Bayernliga geklettert. Mit 15 Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten haben sie das Ticket für die nächste Saison in der höchsten Klasse souverän gelöst. In Führung gingen im letzten Spiel zunächst die Gäste. Durch drei Treffer innerhalb von drei Minuten, davon zwei in Überzahl, drehte der EVR das Ergebnis noch im ersten Drittel auf 3:1. 17 Sekunden vor der Pausensirene kam Bad Tölz nochmals zum Anschlusstreffer. Durch Tore in der 25. und in der 34. Minute leitete der EVR im zweiten Abschnitt die Entscheidung ein. Das 6:2 fiel in der 52. Minute bei doppelter Überzahl. Tore EVR: Tim Reiner, Daniel Kern (2), Robin Böhm (2), Diego Schnieep; Strafen: EVR 10, Bad Tölz 20.

Kleinschüler München – EVR 6:8, Ingolstadt – EVR 7:2. – Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die EVR-Kleinschüler von ihrer Bayern-Reise zurückgekehrt. Mit dem Sieg in München haben sie sich bei nun acht Punkten Vorsprung Platz vier in der bayerischen Meisterrunde gesichert. Der Sprung auf Platz drei ist aber nur noch theoretisch möglich. Der Tabellendritte Deggendorf müsste dafür in seinen abschließenden beiden Spielen zwei hohe Niederlagen kassieren und der EVR zugleich hoch in Rosenheim gewinnen. In München lag der EVR nach dem ersten Drittel knapp mit 2:1 vorne und baute diese Führung im zweiten Abschnitt auf ein scheinbar beruhigendes 6:2 aus. Im letzten Drittel machten sich die Oberschwaben aber selbst das Leben nochmals schwer, indem sie zwei Treffer bei eigener Überzahl kassierten. Turbulent verliefen die Schlussminuten. Ravensburg schoss in der 58. Minute zunächst das scheinbar vorentscheidende 7:4. München kam in 59. Minute wieder auf 5:7 heran. Der EVR erhöhte noch in der gleichen Minute auf 8:5. München war aber nur 22 Sekunden später zum 8:6 erfolgreich. Noch waren in der Schlussminute 59 Sekunden zu spielen, die Ravensburg aber über die Runden brachte. Tore EVR: Elias Pul (5); Denis Teilhof, Lars Schulz, Robin Krening; Strafen: München 20, EVR 14.

Beim Tabellenzweiten Ingolstadt, der sich noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen kann, hat der EVR schon einmal gewonnen, doch diesmal blieb eine Überraschung aus. Mit 2:0 im ersten und 3:0 im zweiten Abschnitt sorgten die Gastgeber schnell für klare Verhältnisse. Erst das Schlussdrittel konnte der EVR bei 2:2 ausgeglichen gestalten. Tore für den EVR: Elias Pul, Lars Schulz; Strafen: Ingolstadt 16, EVR 8.