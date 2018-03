Knaben des EV Ravensburg sichern endgültig den Klassenerhalt

Die Knaben des EV Ravensburg haben den Klassenerhalt endgültig gesichert. Nach einem 8:0 in Bad Tölz ist der EVR in den verbleibenden Spielen auch rechnerisch nicht mehr von dem Tabellenletzten einzuholen. Der EVR ist durch den Erfolg auf Platz zwei der Qualifikationsgruppe hinter dem EHC Klostersee vorgerückt.

Wie eng es in der Gruppe zugeht, hatten die Ravensburger allerdings tags zuvor in Füssen erfahren. Beim Vorletzten gab es eine 3:6-Niederlage. Nach dem ersten Drittel stand es 3:1 für die Gastgeber. Der EVR schaffte zwar bis in die Schlussphase jeweils den Anschluss, geriet dann aber durch Gegentreffer in der 49. und 50. Minute endgültig auf die Verliererstraße.

Mit einem ungefährdeten 7:3 gegen den EHC Klostersee haben die EVR-Kleinschüler Platz drei in der bayerischen Meisterrunde behauptet. Die Mannschaft ging bereits in der ersten Minute in Führung und lag nach dem ersten Drittel mit 4:1 vorne. Im zweiten Abschnitt erhöhte der EVR auf 6:1, ehe Klostersee mit zwei Toren nochmals in Reichweite kam. Ravensburg ließ aber nichts anbrennen und kam fünf Minute vor dem Ende noch zum 7:3. Tore EVR: Elias Pul (2), Denis Teilhof (2), Nikita Kessler (2), Arthur Kreidler. Strafen: EVR 2, Klostersee 10.

Knappe Niederlage

Die EVR Lady Crax stehen nach einem 4:5 nach Penaltyschießen gegen den Tabellennachbarn Schwenningen weiterhin am Ende der baden-württembergischen Frauenliga. Nach dem ersten Drittel führten die Gäste durch Treffer in der neunten und in der 20. Minute mit 2:0. Der zweite Abschnitt gehörte klar den Lady Crax. In der 28. Minute erzielte Lisa Klingler den Anschlusstreffer. Knapp zwei Minuten später war Paula Rodriguez zum Ausgleich erfolgreich. In der 37. Minute schoss erneut Rodrigues die Ravensburgerinnen in Führung. In der 39. Minute setzte auch Lisa Klingler ihren zweiten Treffer zum 4:2-Pausenstand noch oben drauf. Im letzten Drittel drehte sich das Bild wieder. Durch einen Doppelschlag in der 49. und 50. Minute kamen die Lady Wings zum Ausgleich. Es ging ins Penaltyschießen, das die Gäste für sich entscheiden konnten.