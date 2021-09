Klinikclowns feiern den Tag des Lächelns

Klinikclowns in aller Welt wollen den 1. Oktober zum Tag des Lächelns machen. Klinikclowns aus ganz Deutschland erfreuen an diesem Nachmittag Reisende, Wartende und Passanten mit fröhlichen Aktionen auf und vor Bahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen und in Fußgängerzonen. So wie die Bahn Verbindungen schafft, so verbinden nach ihrem Selbstverständnis auch die Clowns des Dachverbands Clowns in Medizin und Pflege Menschen durch ein Lächeln. Mit ideenreichem Spiel, Musik und ihrem clownesken Charme zaubern sie den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Sie zeigen, wie sie sonst in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für Freude und eine Erleichterung schwieriger Lebenssituationen sorgen. Am Hauptbahnhof in Ravensburg werden Klinikclowns am 1. Oktober zwischen 13 und 17 Uhr Passanten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.