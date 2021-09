Klimapavillon informiert zum Klimaschutz

Unter dem Motto „Wir sind Energie!“ finden am 18. und 19. September die 15. Energiewendetage Baden-Württemberg statt. Die Energiewendetage und die am gleichen Wochenende stattfindenden Nachhaltigkeitstage 2021 stehen im Zeichen von Klimaschutz, Gesundheit und Energie. Auch der Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) informiert am Samstag auf dem Marienplatz zum Thema Energiewende und gibt Tipps zum Klimaschutz.

Das Klimamanagement-Team des GMS lädt herzlich dazu ein, am 18. September 2021 von 11 bis 19 Uhr den Klimapavillon auf dem Marienplatz zu besuchen. Interessierte können dort ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck bestimmen, erhalten das kostenlose Klimasparbuch des Gemeindeverbandes und können das Lastenfahrrad der Gemeinde Baienfurt ausprobieren.

Mehr unter: https://www.energiewende.baden-wuerttemberg.de