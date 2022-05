Klimalehrpfad durch Ravensburg

Welche klimatischen Bedingungen herrschen in Ravensburg? Wie schnell heizen sich einzelne Plätze auf? Und welche verschiedenen wilden Tiere und Pflanzen sind heute in der Altstadt zu finden? Begleitend zur aktuellen Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 - 2050“ bietet das Museum Humpis-Quartier jeden Freitag einen „Klimalehrpfad“ für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an. Nächster Termin ist am Freitag, 3. Juni, von 14 bis 15 Uhr. Unter dem Motto „Museum goes outdoor“ gibt es zuerst einen Rundgang durch die interaktive Mitmachausstellung „Umwelt, Klima & DU“, danach werden an mehreren Stationen in der Ravensburger Oberstadt eigene Wettermessungen durchgeführt, um die aktuelle Stadtentwicklung unter ökologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Die lokale Biodiversität wird anhand der Tier- und Pflanzenvielfalt an verschiedenen Orten beobachtet und stadtökologische Zusammenhänge so sichtbar gemacht.